Chiếc áo đấu World Cup cuối cùng của Ronaldo

Hãng thể thao Puma công bố thiết kế được xem như lời chia tay của Cristiano Ronaldo trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

2 mẫu áo đấu của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026.

Giải đấu tại Bắc Mỹ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi được hỏi rằng World Cup 2026 có phải kỳ cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp hay không, Ronaldo thẳng thắn: "Chắc chắn rồi bởi khi đó tôi sẽ 41 tuổi".

Cũng giống đại kình địch Lionel Messi, Ronaldo ra mắt World Cup năm 2006 và góp mặt liên tiếp qua 5 kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, khác với Messi, CR7 vẫn đang khao khát danh hiệu lớn nhất sự nghiệp.

Việc Puma ra mắt bộ áo đấu mới giúp người hâm mộ phần nào hình dung khoảnh khắc Ronaldo có thể nâng cao chiếc cúp vinh quang tại sân MetLife vào ngày 19/7/2026, trong trường hợp giấc mơ vô địch trở thành hiện thực.

Ở phiên bản sân nhà, tuyển Bồ Đào Nha khoác lên mình sắc đỏ truyền thống, được điểm xuyết bằng các họa tiết gợn sóng tông nhạt phủ khắp thân áo. Thiết kế tượng trưng cho chuyển động và năng lượng lấy cảm hứng từ Đại Tây Dương, vốn là đường bờ biển đặc trưng của Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, mẫu sân khách mang gam màu xanh biển pha lục nổi bật, với họa tiết hình chữ V lớn ở phía trước cùng các đường nét mềm mại gợi liên tưởng đến làn nước. Chủ đề hàng hải xuyên suốt 2 thiết kế tạo nên dấu ấn riêng biệt cho đội bóng bán đảo Iberia.

Không chỉ là bộ trang phục thi đấu, đây còn có thể trở thành biểu tượng cho hồi kết của Ronaldo tại World Cup. Chiếc áo được kỳ vọng sẽ cùng CR7 hoàn tất giấc mơ dang dở trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.