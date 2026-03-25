Con trai Ronaldo trên đường gia nhập Real Madrid

Cristiano Ronaldo Junior xuất hiện tại Valdebebas tập cùng đội trẻ Real Madrid, làm dấy lên khả năng gia nhập lò đào tạo La Fabrica.

Real Madrid đang cân nhắc chiêu mộ Ronaldo Jr. sau khi cầu thủ trẻ này tham gia buổi tập cùng học viện của CLB. Theo The Athletic và Marca, Ronaldo Jr. tập luyện với đội Cadete A tại trung tâm Valdebebas hôm 24/3.

Ở tuổi 15, con trai của Ronaldo được thử nghiệm ở vị trí chạy cánh. Ban huấn luyện muốn tiếp tục theo dõi thêm trước khi đưa ra quyết định chính thức. Khả năng Ronaldo Jr. quay lại môi trường bóng đá châu Âu vì thế trở nên rõ ràng hơn.

Hiện Ronaldo Jr. thuộc học viện của Al Nassr. Cậu gia nhập CLB từ cuối năm 2022 khi Cristiano Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia thi đấu. Trước đó, cầu thủ trẻ từng kinh qua các lò đào tạo MU và Juventus, tiếp tục đi theo hành trình quen thuộc của người cha nổi tiếng.

Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo Jr. lựa chọn khoác áo Bồ Đào Nha. Cậu ra mắt đội U15 trong năm 2025 và tiếp tục phát triển trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá nước này.

Việc Real Madrid mở cửa thử việc cho Ronaldo Jr. cũng kéo theo những đồn đoán về khả năng gia đình Ronaldo trở lại Madrid. Tuy nhiên, đây mới là bước thử nghiệm ban đầu. Tương lai của cầu thủ trẻ vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá chuyên môn trong thời gian tới.

Tháng 6 năm nay, Ronaldo Jr. sẽ bước sang tuổi 16, đủ điều kiện thi đấu ở cấp độ trẻ cao hơn. Nếu được ký hợp đồng, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp thi đấu của con trai cả nhà Ronaldo.

