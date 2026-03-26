Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao bóng đá đổ tiền làm chủ CLB

  • Thứ năm, 26/3/2026 14:00 (GMT+7)
Kylian Mbappe, Ronaldo Nazario hay David Beckham là những gương mặt tiêu biểu trong số các danh thủ quyết định đầu tư mạnh tay vào bóng đá.

David Beckham anh 1

Năm 2024, Kylian Mbappe chi gần 20 triệu euro để sở hữu 80% cổ phần của Caen, đội bóng đang thi đấu tại Ligue 2 và gặp khó khăn tài chính. Thương vụ này giúp nâng tầm hình ảnh CLB khi gắn liền với một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.
David Beckham anh 2

Năm 2019, Zlatan Ibrahimovic trở thành đồng sở hữu CLB Hammarby. Quyết định này gây tranh cãi lớn bởi anh vốn là biểu tượng của Malmo, đối thủ truyền kiếp của Hammarby. Dù vậy, thương vụ vẫn cho thấy tầm nhìn kinh doanh và sức ảnh hưởng của Ibrahimovic ngoài sân cỏ.
David Beckham anh 3

Huyền thoại người Pháp, Thierry Henry, sở hữu cổ phần tại Como ở Serie A. Cựu sao Arsenal góp phần xây dựng chiến lược phát triển CLB, hướng đến việc gắn kết cộng đồng và tạo công ăn việc làm.
David Beckham anh 4

David Beckham là hình mẫu tiêu biểu cho cầu thủ thành công trong lĩnh vực đầu tư. Anh đồng sáng lập Inter Miami tại MLS, giúp CLB từ mức định giá khoảng 600 triệu USD tăng lên 1,35 tỷ USD.
David Beckham anh 5

Tháng 4/2025, Luka Modric cùng nhiều nhà đầu tư trở thành đồng chủ sở hữu mới của Swansea City. Số tiền đầu tư và tỷ lệ cổ phần cụ thể của tiền vệ người Croatia hiện chưa được tiết lộ.
David Beckham anh 6

Năm 2014, Salford City được tiếp quản bởi nhóm cựu cầu thủ Manchester United gồm Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville Paul Scholes, cùng doanh nhân Peter Lim. Năm 2019, Beckham mua 10% cổ phần, trước khi đến năm 2024, Gary Neville thâu tóm lại phần của Lim. Đến tháng 5/2025, CLB chính thức thuộc về nhóm đầu tư mới do Beckham và Gary Neville dẫn đầu.
David Beckham anh 7

Năm 2023, cựu tiền vệ Chelsea, N'Golo Kante, trở thành ông chủ của Royal Excelsior Virton. Mức phí thương vụ không được tiết lộ.
David Beckham anh 8

Năm 2018, Ronaldo Nazario mua 51% cổ phần của Real Valladolid với giá 30 triệu euro. Một năm sau, huyền thoại người Brazil tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, ông đã rút lui vào tháng 6/2025 sau khi chuyển giao CLB cho nhà đầu tư khác.
Tat ca da sai ve Vinicius hinh anh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý