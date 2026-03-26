Tất cả đã sai về Vinicius

Dữ liệu thể chất từ ban huấn luyện Real Madrid cho thấy Vinicius hoạt động với cường độ cao, bác bỏ những nghi ngờ về tinh thần thi đấu của anh.

Vinicius không lười chạy như người ta nói.

Vinicius từ lâu trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Madrid. Cầu thủ người Brazil thường bị gắn với định kiến rằng anh không chịu khó di chuyển, thiếu đóng góp khi không có bóng và chỉ tập trung vào tấn công. Những chỉ trích này đặc biệt lan rộng trong giai đoạn Xabi Alonso còn dẫn dắt đội bóng.

Khi đó, Xabi yêu cầu Vinicius cải thiện vai trò phòng ngự và tham gia nhiều hơn vào lối chơi chung. Tuy nhiên, kế hoạch này không mang lại hiệu quả rõ rệt. Phong độ tấn công của Vinicius sa sút, và anh trở thành mục tiêu bị hoài nghi mỗi khi Real Madrid gặp vấn đề. Từ đó, câu chuyện “Vinicius không chịu chạy” càng được nhắc lại nhiều hơn.

Nhưng dữ liệu nội bộ của ban huấn luyện lại đưa ra một góc nhìn khác. Theo những thông số thể chất được ghi nhận sau mỗi trận, Vinicius duy trì khối lượng vận động lớn với nhiều lần bứt tốc cường độ cao. Quãng đường di chuyển, tốc độ tối đa và tần suất hoạt động của anh đều ở mức ấn tượng.

Trong bóng đá hiện đại, các thiết bị theo dõi hiệu suất ghi lại gần như toàn bộ hoạt động của cầu thủ. Những con số này không chỉ phục vụ chuyên môn mà còn phản ánh trực tiếp mức độ đóng góp của từng cá nhân. Với Vinicius, chúng trở thành bằng chứng rõ ràng để phản bác các nghi ngờ về sự thiếu nỗ lực.

Ban huấn luyện Real Madrid khẳng định cầu thủ người Brazil “chạy rất nhiều”. Dù vẫn là mũi nhọn tấn công, Vinicius được đánh giá cao ở khả năng tham gia phòng ngự và hỗ trợ lối chơi chung. Sự cân bằng này giúp anh phát huy tốt hơn vai trò trong hệ thống.

Dưới thời HLV Arbeloa, Vinicius cho thấy sự trở lại rõ rệt. Anh ghi 11 bàn sau 17 trận, trong đó có 4 bàn ở hai trận quan trọng gặp Manchester City và Atletico. Những đóng góp này giúp Real Madrid duy trì chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp và đạt kết quả tích cực ở các đấu trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vinicius có 17 bàn thắng, 9 kiến tạo và mang về 7 quả phạt đền. Những con số này phản ánh tầm ảnh hưởng lớn của anh lên lối chơi của đội bóng.

Sau trận derby, HLV Arbeloa dành nhiều lời khen cho học trò. Ông nhấn mạnh Vinicius không chỉ có tài năng mà còn thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ, sự dũng cảm và khả năng vượt qua áp lực. Theo nhà cầm quân này, Real Madrid may mắn khi sở hữu một cầu thủ luôn khao khát dẫn dắt đội bóng.

Câu chuyện của Vinicius cho thấy khoảng cách giữa cảm nhận và thực tế trong bóng đá. Khi các dữ liệu ngày càng rõ ràng, những định kiến thiếu cơ sở cũng dần bị bóc tách. Và ở thời điểm hiện tại, Vinicius không chỉ là ngôi sao tấn công, mà còn là một mắt xích quan trọng trong cách vận hành của Real Madrid.