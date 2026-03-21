CĐV bị đề nghị án tù vì gọi Vinicius là khỉ

Một CĐV Sevilla có thể nhận án 1 năm 9 tháng tù sau hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius trong trận đấu năm 2023.

Vụ việc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius tại La Liga tiếp tục có diễn biến mới khi cơ quan công tố Tây Ban Nha đề nghị mức án nghiêm khắc đối với một CĐV Sevilla. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 29/4 tại Tòa án tỉnh Sevilla.

Theo cáo trạng, bị cáo nhiều lần xúc phạm Vinicius trong trận đấu giữa Sevilla và Real Madrid vào tháng 10/2023 trên sân Sanchez-Pizjuan. CĐV này gọi cầu thủ người Brazil là "con khỉ", đồng thời thực hiện các cử chỉ mang tính miệt thị và phát ra âm thanh mô phỏng loài linh trưởng.

Viện Công tố xác định hành vi trên mang tính phân biệt chủng tộc rõ ràng, trực tiếp xúc phạm màu da của cầu thủ. Những lời nói và hành động đó gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, khiến Vinicius cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và tổn thương về tinh thần.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và được truyền tải rộng rãi qua các phương tiện truyền thông. Do đó, mức độ ảnh hưởng của vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Vinicius liên tiếp bị phân biệt chủng tộc.

Ngoài án tù 1 năm 9 tháng, bị cáo còn có thể đối mặt với lệnh cấm đến sân trong vòng 2 năm. La Liga và Real Madrid đều tham gia vụ kiện với tư cách bên liên quan, trong khi Sevilla cũng trục xuất CĐV này ngay sau khi sự việc xảy ra.

Nếu bản án được thông qua, đây sẽ là trường hợp thứ 9 liên quan đến phân biệt chủng tộc tại La Liga bị đưa ra xét xử. Vinicius từng là nạn nhân trong nhiều vụ việc tương tự, cho thấy vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

La Liga đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, với mục tiêu bảo vệ cầu thủ và giữ gìn hình ảnh giải đấu.

