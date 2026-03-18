Tiền đạo Vinicius Junior có pha ăn mừng gây tranh cãi trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Manchester City ở lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 18/3.

Phút 22 trên sân Etihad, từ một pha bứt tốc ở trung lộ, Vinicius xâm nhập vùng cấm và tung cú dứt điểm nguy hiểm, đưa bóng chạm tay tiền vệ Bernardo Silva ngay trên vạch vôi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Real Madrid hưởng phạt đền và truất quyền thi đấu tiền vệ của Man City.

Trên chấm 11 m, Vinicius không mắc sai lầm, nâng tỷ số lên 1-0, đồng thời đưa tổng tỷ số lên 4-0 nghiêng về đại diện La Liga.

Dù vậy, điều khiến trận đấu bùng nổ tranh cãi lại nằm ở màn ăn mừng của Vinicius. Sau khi ghi bàn, anh đưa tay lên môi ra hiệu “im lặng” với khán đài Etihad, trước khi thực hiện cử chỉ “khóc đi” đầy khiêu khích về phía người hâm mộ đội chủ nhà. Hành động này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và làm gia tăng sự căng thẳng vốn đã rất lớn giữa hai đội bóng.

Vinicius ăn mừng khiêu khích CĐV Man City. Ảnh: Reuters.

Trên khán đài, làn sóng phẫn nộ của các CĐV Man City nhắm đến Vinicius. Tuy nhiên, chân sút người Brazil chỉ nở nụ cười rồi trở lại phần sân của Real Madrid để tiếp tục trận đấu.

Theo Opta, pha lập công trên là bàn thứ 15 của Vinicius tại các trận đấu knock-out Champions League. Anh vươn lên thứ hai trong danh sách những cầu thủ ngoài châu Âu ghi nhiều bàn nhất ở các lượt trận này, kém mỗi Lionel Messi (49 bàn).

Ngoài ra, Vinicius còn ghi 8 bàn sau 15 trận dưới thời HLV Alvaro Arbeloa. Trước đó, tiền đạo người Brazil mất đến 33 trận mới ghi được 14 bàn cho “Los Blancos” dưới thời Xabi Alonso.

Với chiến thắng này, Real gần như chắc chắn chạm trán Bayern Munich ở tứ kết, khi đại diện Bundesliga đã thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi.

