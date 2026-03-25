Vinicius đảo ngược tình thế

Từ tâm điểm chỉ trích đến người hùng tại Bernabeu, Vinicius Junior trở lại mạnh mẽ với phong độ bùng nổ.

Chỉ trong hơn một tháng, Vinicius Jr xoay chuyển hoàn toàn hình ảnh của mình tại Real Madrid. Từ một cầu thủ gây tranh cãi, anh trở lại là nhân tố tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.

Cách đây chưa lâu, tiền đạo người Brazil đối diện áp lực nặng nề. Ở trận El Clasico, anh bị thay ra trong sự thất vọng. Hình ảnh Vinicius bực tức rời sân, thậm chí buông lời khó chịu, khiến mối quan hệ với khán giả Bernabeu trở nên căng thẳng. Những tiếng la ó xuất hiện ngày càng nhiều, còn tương lai của anh bị đặt dấu hỏi.

Từ nỗi thất vọng tới niềm hy vọng

Phong độ sa sút càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Sau hơn 4 tháng đầu mùa, Vinicius chỉ ghi 7 bàn. Con số đó là quá thấp với một cầu thủ từng duy trì hiệu suất hơn 20 bàn mỗi mùa trong nhiều năm liên tiếp. Dưới thời HLV Xabi Alonso, anh không còn giữ được vai trò trung tâm. Việc thường xuyên bị thay ra hoặc phải ngồi dự bị càng làm giảm sự tự tin.

Bước ngoặt đến khi Real Madrid có sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện. Sự tin tưởng từ HLV Arbeloa giúp Vinicius tìm lại cảm giác chơi bóng. Quan điểm của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là muốn thấy một Vinicius chơi tự do, dám đột phá và tạo khác biệt.

Vinicius đang cho thấy phiên bản đáng sợ trở lại.

Từ đầu tháng 2, Vinicius bắt đầu bùng nổ. Anh ghi 10 bàn trong 11 trận, đạt hiệu suất gần một bàn mỗi trận. Không chỉ cải thiện về số lượng, cách anh tạo dấu ấn cũng rất rõ ràng. Vinicius xuất hiện đúng lúc ở những trận cầu quan trọng, từ La Liga đến Champions League.

Anh tỏa sáng trước Benfica, chơi nổi bật trên sân Etihad và đặc biệt là cú đúp vào lưới Atletico Madrid. Đó đều là những trận đấu lớn, nơi Real Madrid cần một cầu thủ có thể định đoạt cục diện. Vinicius đã làm được điều đó.

"Tôi luôn chơi tốt hơn ở giai đoạn này của mùa giải", Vinicius chia sẻ. Sự tự tin trở lại, kéo theo sự sắc bén trong từng pha xử lý. Anh không còn bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực như trước, thay vào đó là hình ảnh một cầu thủ tập trung và hiệu quả hơn.

Đảo ngược tình thế

Quan trọng không kém, mối quan hệ giữa Vinicius và khán giả Bernabeu cũng được hàn gắn. Những tiếng la ó dần biến mất. Thay vào đó là sự cổ vũ và những tràng pháo tay mỗi khi anh chạm bóng. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự thay đổi.

Các đồng đội cũng ghi nhận sự trở lại này. Jude Bellingham xem Vinicius là hình mẫu về cách vượt qua khó khăn. Trong khi đó, HLV Arbeloa đánh giá cao tinh thần thi đấu của học trò, đặc biệt là khả năng đứng dậy sau những thời điểm tệ nhất.

Vinicius như được "giải phóng" dưới thời HLV Arbeloa.

Hiện tại, Vinicius có 17 bàn trên mọi đấu trường. Hiệu suất ghi bàn của anh cũng được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn gần đây. Nếu duy trì phong độ này, việc chạm lại mốc 20 bàn không phải điều quá xa vời.

Sự hồi sinh của Vinicius mang ý nghĩa lớn với Real Madrid. Ở giai đoạn quyết định của mùa giải, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần những cá nhân biết tạo khác biệt. Vinicius đang đáp ứng đúng yêu cầu đó.

Quan trọng hơn, những nghi ngờ về tương lai của anh cũng dần lắng xuống. Hợp đồng với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, và việc gia hạn giờ không còn là câu hỏi, mà là điều cần sớm hoàn tất.

Từ một cầu thủ bị đặt dấu hỏi, Vinicius tự trả lời bằng màn trình diễn trên sân. Anh không chỉ lấy lại phong độ, mà còn lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Và ở Bernabeu lúc này, Vinicius là cái tên tạo ra sự khác biệt.