Isak muốn rời Liverpool, đầu quân cho Barcelona

Alexander Isak được cho là muốn rời Liverpool chỉ sau một mùa giải không như kỳ vọng.

Isak sa sút kể từ khi gia nhập Liverpool.

Dù được đội chủ sân Anfield đầu tư khoản phí chuyển nhượng khổng lồ, Isak lại không thể duy trì phong độ ổn định. Những chấn thương liên tiếp cùng sự sa sút chung của Liverpool khiến anh gặp khó trong việc khẳng định vai trò của mình.

Trong bối cảnh đó, Isak tin rằng anh cần một môi trường mới để tái khởi động sự nghiệp. Và Barcelona đã nổi lên như điểm đến lý tưởng.

Với phong cách chơi bóng kỹ thuật, đề cao kiểm soát và khả năng phối hợp, đội bóng xứ Catalonia được cho là rất phù hợp với lối chơi của tiền đạo 25 tuổi. Khả năng di chuyển thông minh, xử lý bóng tinh tế cùng sự linh hoạt của Isak hứa hẹn có thể phát huy tối đa tại La Liga.

Theo Fichajes, cựu sao Newcastle yêu cầu người đại diện tìm cách thúc đẩy thương vụ này. Anh sẵn sàng tạo điều kiện để rời Liverpool, với mong muốn được đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Barcelona. Môi trường La Liga cũng không xa lạ với tiền đạo sinh năm 1999, bởi anh từng thi đấu khá thành công trong màu áo Real Sociedad.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn nằm ở vấn đề tài chính. Liverpool khó chấp nhận bán lỗ sau khi đã chi gần 140 triệu euro, trong khi Barcelona vẫn đang bị giới hạn bởi tình hình kinh tế.

Dù vậy, đội bóng Tây Ban Nha vẫn theo dõi sát sao tình hình. Nếu Isak tiếp tục gây sức ép, thương vụ hoàn toàn có thể diễn biến phức tạp hơn trong mùa hè tới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD