Alonso sẵn sàng dẫn dắt Liverpool

Vị trí của HLV Arne Slot lung lay dữ dội và Xabi Alonso được cho là sẵn sàng tiếp quản Liverpool sau mùa giải này.

Chưa đầy một năm sau chức vô địch Premier League, Liverpool đánh mất sự ổn định khi để thua tới 10 trận mùa này. Đội bóng chi khoảng 500 triệu euro để nâng cấp lực lượng, nổi bật là 2 "bom tấn" Florian Wirtz và Alexander Isak, nhưng không thể tạo ra một tập thể gắn kết dưới thời Slot.

Theo Bild, ban lãnh đạo Liverpool, đứng đầu là Giám đốc điều hành Michael Edwards, xác định Alonso là nhân tố phù hợp để dẫn dắt quá trình tái thiết. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể đi kèm với cuộc cải tổ lớn, đặc biệt trong bối cảnh Mohamed Salah chuẩn bị rời CLB sau mùa giải này.

Đáng chú ý, người đại diện Inaki Ibanez của Alonso xác nhận có liên hệ từ phía Liverpool. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra những điều kiện rõ ràng. Ông muốn có tiếng nói trong việc xây dựng đội hình và kế hoạch chuyển nhượng. Đây là bài học rút ra từ quãng thời gian không thành công tại Real Madrid, khi Alonso không được đáp ứng yêu cầu về nhân sự.

Alonso hiện là HLV tự do sau khi rời Real Madrid hồi tháng 1, khiến khả năng bổ nhiệm trở nên thuận lợi hơn. Dù vậy, ông không có ý định tiếp quản đội bóng vào giữa mùa, mà chỉ cân nhắc nếu nhận được đề nghị chính thức vào hè 2026.

Trong khi đó, Liverpool vẫn còn mục tiêu quan trọng mùa này, gồm cuộc đua top 4 Premier League và trận tứ kết Champions League với PSG. Những tháng tới sẽ mang tính quyết định không chỉ với Slot, mà còn với tương lai của đội bóng.

