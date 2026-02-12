Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xabi Alonso hiện ra sao?

  • Thứ năm, 12/2/2026 21:00 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Không mất nhiều thời gian, Xabi Alonso được cho là sẵn sàng tái xuất ngay lập tức sau khi rời Real Madrid hồi tháng 1/2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Alonso không muốn nghỉ ngơi dài hạn. Ông muốn nhanh chóng trở lại băng ghế huấn luyện nếu nhận được dự án phù hợp. "Xabi muốn làm việc trở lại càng sớm càng tốt. Ông ấy không có ý định tạm dừng", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Alonso chia tay Real Madrid sau thất bại 2-3 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hôm 12/1. Trận thua khép lại chuỗi ngày bất ổn tại Bernabeu. Trước đó, "Los Blancos" chỉ thắng 2 trong 8 trận giai đoạn tiền Giáng sinh.

Nội bộ đội bóng xuất hiện căng thẳng, đặc biệt liên quan đến Vinicius và HLV thể lực Antonio Pintus. Alonso cũng từng đề nghị tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng không được đáp ứng. Ít ngày sau, ông rời ghế và Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm thay thế.

Dù kết thúc không trọn vẹn, Alonso vẫn được đánh giá rất cao. Hàng loạt ông lớn được cho là theo dõi sát sao tình hình của cựu tiền vệ này. Liverpool nằm trong số đó, trong bối cảnh Arne Slot chịu sức ép lớn vì phong độ sa sút tại Ngoại hạng Anh.

Chưa kể, Manchester City cũng xem Alonso là phương án tiềm năng nếu Pep Guardiola quyết định rời Etihad vào cuối mùa giải này. Bayern Munich và Tottenham Hotspur cũng được nhắc đến như những bến đỗ khả dĩ.

Với tuổi đời còn trẻ và tài năng, Alonso vẫn là cái tên giàu sức hút. Việc Alonso sẵn sàng trở lại ngay lập tức khiến cuộc đua giành chữ ký của cựu thuyền trưởng Real Madrid hứa hẹn nóng lên trong thời gian tới.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.

Nội bộ Real lại lục đục

Sau khi Xabi Alonso và nhóm cầu thủ Nam Mỹ xảy ra mâu thuẫn, đến lượt Alvaro Arbeloa chịu cảnh tương tự.

14 giờ trước

Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool

Xabi Alonso chỉ dẫn dắt Liverpool nếu được bảo đảm về định hướng chuyên môn và lực lượng đủ chất lượng để hiện thực hóa triết lý của mình.

20:31 26/1/2026

Liverpool đàm phán với Alonso

HLV Arne Slot đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi Liverpool bắt đầu liên hệ Xabi Alonso.

19:38 25/1/2026

