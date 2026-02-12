Thay Kante, CLB Saudi Arabia muốn nổ 'bom tấn' 60 triệu euro từ Real

Al-Ittihad đưa Eduardo Camavinga vào tầm ngắm để thay thế N'Golo Kante, sau khi tiền vệ này chuyển sang Fenerbahce.

Đội bóng Saudi Arabia muốn có Camavinga.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, CLB Saudi Arabia sẵn sàng chi ít nhất 60 triệu euro để thuyết phục Real Madrid nhả người. Họ cũng chuẩn bị một đề nghị lương vượt xa mức đãi ngộ hiện tại của tuyển thủ Pháp.

Kante rời Jeddah để sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, tạo ra khoảng trống lớn nơi tuyến giữa Al-Ittihad. Ban lãnh đạo đội bóng muốn nhanh chóng lấp đầy vị trí này bằng một ngôi sao đẳng cấp. Camavinga được xem là mục tiêu số một. Ở tuổi 23, anh giành Champions League và La Liga cùng Real Madrid. Tuy nhiên, vai trò tại Bernabeu chưa thật sự ổn định.

Từ thời Carlo Ancelotti, Xabi Alonso đến Alvaro Arbeloa, Camavinga thường xuyên bị xoay tua. Mùa này, anh mới đá chính 9 trận tại La Liga và 3 trận ở Champions League. Sự cạnh tranh với Aurelien Tchouameni, Federico Valverde và Jude Bellingham khiến suất đá chính không được đảm bảo. Ngoài ra, anh nhiều lần phải đá hậu vệ trái sở trường.

Al-Ittihad tin rằng lời hứa về suất đá chính thường xuyên ở vị trí tiền vệ trung tâm có thể thuyết phục Camavinga. Chiến lược của họ là chiêu mộ những ngôi sao trẻ thay vì chỉ tìm các cựu binh. Trước đó, Al-Ahli ở Saudi Pro League từng gây bất ngờ khi ký hợp đồng với Gabri Veiga.

Real Madrid vẫn nắm lợi thế bởi Camavinga còn hợp đồng đến năm 2029, kèm điều khoản giải phóng 1 tỷ euro. Tuy nhiên, nếu cầu thủ muốn ra đi và đề nghị đủ hấp dẫn, đội bóng Tây Ban Nha có thể cân nhắc.

Với ngân sách mạnh tay của Al-Ittihad, thương vụ Camavinga hứa hẹn còn nhiều diễn biến bất ngờ ở phía trước.