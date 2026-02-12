Thầy cũ tố Arda Guler bị bắt nạt tại Real Madrid

Serhat Pekmezci, người từng đưa Arda Guler về Fenerbahce, gây chú ý khi khẳng định tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đang bị bắt nạt ở Real Madrid.

Guler chưa tạo được dấu ấn xứng đáng so với kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Sports Digitale, Pekmezci khẳng định: "Sự quấy rối đến từ các cầu thủ Real Madrid. Có một nhóm ở đó không thể chấp nhận Arda, đáng tiếc là họ có cái tôi rất cao".

Theo Pekmezci, Real Madrid là một siêu CLB và Guler phải chịu áp lực lớn trong phòng thay đồ. Ông cho biết học trò cũ không trực tiếp phàn nàn, nhưng bản thân ông lường trước tình huống này và khuyên Guler cần kiên nhẫn.

"Arda rất kiên nhẫn và ý thức được mọi việc, nhưng ngay cả cậu ấy cũng bắt đầu tự hỏi: ‘Tại sao lúc nào cũng là tôi?’", Pekmezci chia sẻ.

Những phát biểu của ông không dừng lại ở đó. Pekmezci còn cho rằng môi trường nội bộ tại Real Madrid ảnh hưởng đến các quyết định huấn luyện. "Klopp từng nói rằng một số cầu thủ phải rời đi thì ông mới đến. Đó cũng là lý do Xabi Alonso ra đi", ông nói.

Bên cạnh các cáo buộc liên quan đến Real Madrid, Pekmezci nhắc lại quãng thời gian làm việc tại Fenerbahce, CLB mà chính ông khẳng định còn "lớn hơn Real Madrid".

Ông tiết lộ mình từng bị sa thải và "bắt nạt một cách tàn nhẫn" sau khi đội ngũ bị giải tán. Trước đó, ông là người tham gia đưa về các tài năng như Arda Guler và Yusuf Akcicek, người sau này chuyển sang Al Hilal.

Cuối cùng, ông Pekmezci đề cập đến thương vụ Jhon Duran gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn từ Al Nassr năm 2025. Ông cho rằng sự xuất hiện của cầu thủ này tạo kỳ vọng lớn, nhưng thực tế lại khác xa mong đợi.

Những tuyên bố của Pekmezci đang gây tranh luận dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt khi liên quan đến môi trường nội bộ của Real Madrid.