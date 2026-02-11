Mbappe viết lại lịch sử Real Madrid

82 bàn sau 90 trận đầu cho Real Madrid không chỉ là thống kê ấn tượng, mà là lời khẳng định Kylian Mbappe đang đi trên con đường dành cho những biểu tượng vĩ đại nhất sân Bernabeu.

Kylian Mbappe không cần nhiều thời gian để biến những hoài nghi thành sự thán phục tại Real Madrid. Sau 90 trận đầu tiên khoác áo trắng, anh ghi 82 bàn. Trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, chỉ hai cái tên làm tốt hơn ở cùng cột mốc: Ferenc Puskas với 96 bàn và Cristiano Ronaldo với 86 bàn.

Con số 82 không chỉ là thành tích cá nhân. Nó đặt Mbappe lên cùng bàn cân với những huyền thoại. Alfredo Di Stefano có 73 bàn sau 90 trận đầu. Hugo Sanchez dừng ở 63. Ronaldo “béo” là 61. Raúl và Benzema chỉ chạm mốc 40. Khi đặt Mbappé vào dòng chảy lịch sử ấy, sự bùng nổ của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Điều đáng nói, Mbappe không ghi bàn theo cách rực rỡ nhất rồi biến mất. Anh duy trì nhịp độ đều đặn. Riêng mùa này, tiền đạo người Pháp đã có 38 bàn, trong đó 23 bàn tại La Liga. Anh đang cạnh tranh Chiếc giày vàng châu Âu với Harry Kane và Erling Haaland.

Kane có cùng số bàn nhưng chơi nhiều hơn hai trận. Haaland ghi 28 bàn sau 36 lần ra sân. Hiệu suất của Mbappé vì thế càng thêm giá trị.

Khi Mbappe cập bến Bernabéu vào mùa hè 2024, nhiều người tự hỏi anh sẽ cần bao lâu để hòa vào hệ thống. Câu trả lời đến nhanh hơn dự kiến. Sau một năm rưỡi, anh ghi 82 bàn. Đó không phải giai đoạn thích nghi. Đó là quá trình chinh phục.

Nhưng Mbappe hiểu rõ rằng những con số chỉ là một phần của câu chuyện. Anh đã có World Cup và Nations League cùng tuyển Pháp. Anh đã có Chiếc giày vàng. Điều còn thiếu là Champions League và Quả bóng vàng. Thất bại ở chung kết Champions League cùng PSG trước Bayern Munich vẫn là vết gợn trong hành trình của anh. Vì thế, mỗi trận đấu tại Real Madrid không chỉ là cơ hội ghi bàn, mà là bước tiến tới hai mục tiêu lớn nhất.

Sau thất bại trước Benfica ở Lisbon, Mbappe không né tránh trách nhiệm. Anh nói về khát khao, về tinh thần của một đội bóng muốn vô địch. Phát biểu ấy cho thấy tham vọng của anh không dừng ở thống kê cá nhân. Anh muốn chiến thắng tập thể. Anh muốn Real Madrid đứng trên đỉnh châu Âu.

Lịch sử tại Bernabeu không dễ viết. Puskas và Cristiano Ronaldo đã đặt chuẩn mực rất cao. Mbappe chưa vượt qua họ, nhưng anh đã đứng chung hàng. 82 bàn sau 90 trận là nhịp độ của một huyền thoại đang hình thành. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ấy, phần còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Và khi thời gian đứng về phía anh, những con số sẽ không chỉ là kỷ lục. Chúng sẽ là di sản.