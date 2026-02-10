Mbappe trả lương 'khủng' cho mẹ

Bà Fayza Lamari có thu nhập cao hơn nhiều ngôi sao ở đội một Real Madrid.

Mbappe và mẹ.

Fichajes tiết lộ Fayza Lamari, mẹ và cũng là người quản lý của Mbappe, nhận mức thu nhập ròng lên tới 4,5 triệu euro mỗi mùa kể từ khi con trai bà khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ Real Madrid, dù cần nhấn mạnh rằng CLB không phải bên chi trả khoản tiền trên. Đây là số tiền xuất phát trực tiếp từ thu nhập cá nhân của Mbappe, thông qua các thỏa thuận đại diện, tư vấn và quản lý sự nghiệp trong phạm vi gia đình. Tuy nhiên, con số ấy vẫn đủ để tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội.

Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý nằm ở sự so sánh. Thu nhập hàng năm của Fayza Lamari thậm chí cao hơn mức lương của nhiều cầu thủ đội một Real Madrid, bao gồm Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio hay Gonzalo Garcia. Sự tương phản này đặt ra câu hỏi về vai trò và quyền lực ngày càng lớn của những người thân cận xung quanh các siêu sao bóng đá hiện đại.

Fayza Lamari từ lâu không chỉ là một người mẹ, mà còn là nhân vật trung tâm trong mọi quyết định quan trọng của Mbappe. Bà trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán lớn, định hình chiến lược sự nghiệp và giữ tiếng nói quyết định trong những bước ngoặt then chốt.

Real Madrid hiểu rất rõ điều đó khi bước vào bàn đàm phán, chấp nhận rằng việc ký hợp đồng với Mbappé đồng nghĩa với việc tiếp nhận cả một “hệ sinh thái” đi kèm.