Real Madrid phả hơi nóng vào Barcelona

  • Thứ hai, 9/2/2026 02:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 9/2, Kylian Mbappe tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Valencia 2-0 thuộc vòng 23 La Liga.

Mbappe giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Hành quân tới chảo lửa Mestalla, Real Madrid chịu áp lực không nhỏ khi Barcelona giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm. Trong bối cảnh cuộc đua song mã bước vào giai đoạn căng thẳng, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ trả giá đắt.

Ở chiều ngược lại, Valencia bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. HLV Carlos Corberan bố trí đội hình phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn và chờ đợi thời cơ từ những pha phản công nhanh.

Thực tế trên sân cho thấy cách tiếp cận đó gây ra không ít khó khăn cho Real Madrid trong hiệp một. Mbappe có cơ hội dứt điểm ở góc hẹp và tham gia vào một pha phối hợp nguy hiểm, nhưng thủ thành Stole Dimitrievski đã chơi tập trung để giữ sạch mành lưới cho đội chủ nhà. Lối chơi của đội khách thiếu sự kết dính cần thiết, trong khi Valencia duy trì được cự ly đội hình hợp lý.

Ngay đầu hiệp hai, Valencia suýt tạo nên bất ngờ với pha phản công sắc bén, khi cú dứt điểm của Lucas Beltran đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ ở phút 65. Alvaro Carreras có pha xâm nhập vùng cấm đầy quyết đoán, tung cú sút xuyên qua hàng thủ Valencia, mở tỷ số cho Real Madrid.

Bàn thắng giúp đội khách chơi thanh thoát hơn. Đến những phút bù giờ, Mbappe lên tiếng đúng lúc với pha dứt điểm một chạm gọn gàng, ấn định chiến thắng 2-0. Đây là pha lập công thứ 38 trong mùa giải của Mbappe.

Ba điểm tại Mestalla giúp Real Madrid có trận thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga, tiếp tục bám đuổi Barcelona với 1 điểm ít hơn, trong khi Valencia chìm sâu hơn vào khủng hoảng với thất bại thứ 3 liên tiếp.

Tường Linh

