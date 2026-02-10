Mbappe cần bao lâu để bắt kịp Ronaldo?

Kylian Mbappe đang tạo ra những thống kê ghi bàn đáng chú ý trong màu áo Real Madrid mùa 2025/26, với hiệu suất khiến giới chuyên môn bắt đầu đặt anh vào cuộc so sánh trực tiếp với Cristiano Ronaldo.

Mbappe gánh vác hàng công Real mùa này.

Với một bàn ghi được trong chiến thắng 2-0 trước Valencia ở vòng 23 La Liga rạng sáng 9/2, Kylian Mbappe nâng tổng số pha lập công mùa này lên 38 bàn sau 31 trận, đạt hiệu suất hơn 1,22 bàn/trận.

Những con số này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi chúng gợi lại hình ảnh của một thời kỳ đỉnh cao mà Cristiano Ronaldo từng thiết lập tại Real Madrid.

Phát biểu sau trận, HLV Alvaro Arbeloa thừa nhận tác động ngày càng lớn của Mbappe lên lối chơi Real Madrid. "Chúng ta từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy lại điều gì giống Cristiano Ronaldo, nhưng Mbappe đang đi theo con đường đó", Arbeloa nói.

Theo giới quan sát, Real Madrid hiện phụ thuộc vào Mbappe nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào kể từ khi Ronaldo rời sân Bernabeu, cho dù là trong mùa giải 2021/22 với sự bùng nổ của Karim Benzema.

Về mặt thống kê, Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp tại Real Madrid với 451 bàn thắng sau 438 trận, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử CLB. Trong khi đó, Mbappe ghi 82 bàn sau 90 trận đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở cùng cột mốc này, Ronaldo có 86 bàn, cho thấy khoảng cách giữa hai ngôi sao không quá lớn nếu xét theo nhịp ghi bàn giai đoạn đầu.

Mbappe thần tượng Ronaldo từ nhỏ.

Nếu duy trì hiệu suất trung bình 0,91 bàn/trận kể từ ngày ra mắt, Mbappe sẽ cần khoảng 496 trận để vượt mốc 451 bàn của Ronaldo. Với tần suất khoảng 55 trận mỗi mùa, kịch bản này có thể xảy ra sau hơn 9 mùa giải, tương đương thời gian Ronaldo gắn bó với Real Madrid.

Trong trường hợp Mbappe giữ được phong độ cao của mùa hiện tại (1,22 bàn/trận), thời gian cần thiết thậm chí còn rút ngắn xuống còn 302 trận.

Dù vậy, giới chuyên môn nhấn mạnh rằng di sản của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid không chỉ nằm ở số bàn thắng.

Ronaldo là nhân tố trung tâm trong lần chạm mốc vô địch Champions League thứ 10 và giai đoạn thống trị châu Âu với ba danh hiệu liên tiếp.

Mbappe đang khởi đầu hành trình của riêng mình, nhưng để bước vào lịch sử CLB giàu truyền thống với 15 cúp Champions League, tiền đạo người Pháp cần nhiều hơn những con số ghi bàn.