Arbeloa chọc giận công thần Real Madrid

Căng thẳng trong phòng thay đồ Real Madrid đang gia tăng, khi hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal cùng một số trụ cột CLB bất mãn với huấn luyện viên Alvaro Arbeloa.

Real chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn.

Theo Marca, Carvajal rất bực tức với tình cảnh của mình tại Real Madrid. Anh cảm thấy bản thân không được Arbeloa coi trọng một cách nghiêm túc. Carvajal tin rằng mình vẫn duy trì được phong độ tốt để thi đấu ở đẳng cấp bóng đá châu Âu hàng đầu.

Ngôi sao người Tây Ban Nha mong muốn được ra sân ở World Cup 2026, vì vậy hậu vệ kỳ cựu này tức giận trước việc thời lượng thi đấu hạn chế của mình. Tình hình này nổi lên rõ nét sau trận thắng 2-0 của Real Madrid trước Valencia tại Mestalla vào cuối tuần qua.

Trong trận đấu đó, HLV Arbeloa chọn sử dụng cầu thủ trẻ từ lò đào tạo David Jiménez ở vị trí hậu vệ phải ngay từ đầu, sau đó đưa Trent Alexander-Arnold vào thay thế ở hiệp hai, trong khi Carvajal vẫn ngồi dự bị suốt trận và không được tung vào sân.

Carvajal, người hiện là đội trưởng của Real Madrid, chỉ mới ra sân ở hai trận với tổng cộng chưa đầy 30 phút (14 phút trước Albacete và 15 phút trước Monaco). Trận gần nhất anh đá chính là từ ngày 27/9 năm ngoái.

Trong bốn trận gần đây nhất của Real Madrid, anh chưa được thi đấu dù chỉ một phút. Không chỉ Carvajal, một số cầu thủ kỳ cựu khác của Real cũng tức giận trước việc Arbeloa ưu ái một số cầu thủ trẻ, những người ông làm việc cùng trước đó tại đội trẻ Real.

Ngoài ra, Mbappe cũng cảm thấy thất vọng với lối chơi và cách xây dựng đội hình của Arbeloa. Anh cho rằng vị HLV này không ưu ái mình bằng người tiền nhiệm Xabi Alonso.

