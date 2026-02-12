Nội bộ Real lại lục đục

Sau khi Xabi Alonso và nhóm cầu thủ Nam Mỹ xảy ra mâu thuẫn, đến lượt Alvaro Arbeloa chịu cảnh tương tự.

Arbeloa chịu áp lực từ nhiều phía.

Khi cuộc đua La Liga diễn ra gay cấn, Champions League chuẩn bị bước vào vòng loại trực tiếp, HLV Alvaro Arbeloa lại phải giải quyết thêm một vấn đề nội bộ, xuất phát sự không hài lòng của David Alaba.

Theo Fichajes, trung vệ người Áo được cho là đã yêu cầu một lời giải thích trực tiếp từ ban huấn luyện về vai trò mờ nhạt của mình. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alaba tin rằng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh xứng đáng với nhiều thời gian thi đấu hơn.

Tuy nhiên, HLV Arbeloa ưu tiên phong độ hiện tại và nền tảng thể lực, những yếu tố mà cựu cầu thủ Bayern không còn duy trì ổn định sau chuỗi chấn thương dài hạn.

Kể từ mùa 2021/22, Alaba trải qua 16 chấn thương khác nhau, bỏ lỡ tổng cộng 129 trận đấu. Nghiêm trọng nhất là chấn thương đứt dây chằng chéo trước khiến anh nghỉ gần một năm. Trong 11 trận gần nhất, anh chỉ thi đấu 65 phút ở 5 trận.

Trong khi đó, Real Madrid dường như không có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Alaba khi thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa. Raul Asencio, Dean Huijsen và các phương án trẻ trung hơn đang được ưu tiên trong kế hoạch tái thiết hàng thủ.

Ở tuổi 34, Alaba vẫn tin mình có thể đóng góp về chuyên môn lẫn tinh thần. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu thể lực cao, tương lai của anh tại Bernabeu đang trở nên mờ mịt.