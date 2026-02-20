Alonso từ chối đội bóng Pháp

Chỉ ít tuần sau khi bị Real Madrid sa thải, Xabi Alonso đã nhận được đề nghị trở lại băng ghế huấn luyện nhưng từ chối.

Alonso tiếp quản Real Madrid từ tháng 5 năm ngoái, thay thế Carlo Ancelotti sau khi rời Bayer Leverkusen. Dù được kỳ vọng mở ra chu kỳ mới tại sân Santiago Bernabeu, ông không thể trụ hết mùa.

Theo truyền thông châu Âu, Marseille nhanh chóng đưa Alonso vào tầm ngắm sau khi chia tay Roberto De Zerbi. Đội bóng Pháp rơi vào khủng hoảng khi bị loại khỏi Champions League, đỉnh điểm là thất bại 0-5 trước PSG tại Ligue 1.

De Zerbi ra đi theo thỏa thuận chung, kéo theo hàng loạt biến động thượng tầng, bao gồm việc Giám đốc Thể thao Mehdi Benatia từ chức rồi quay lại đảm nhiệm vai trò đến hết mùa.

Trong bối cảnh ấy, Alonso được xem là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, ông được cho là "từ chối ngay lập tức" vì không muốn dấn thân vào một tập thể thiếu ổn định.

Không thuyết phục được cựu thuyền trưởng Real, Marseille bổ nhiệm Habib Beye với bản hợp đồng đến năm 2027. Beye mới bị Rennes sa thải sau chuỗi 4 trận không thắng, nhưng ban lãnh đạo Marseille tin rằng sự am hiểu nội bộ và mối gắn kết với đội bóng sẽ giúp ông tạo ra cú hích cần thiết.

Sau 22 vòng, Marseille đứng thứ 4 ở Ligue 1, kém đội đầu bảng RC Lens 12 điểm. Trong khi đó, Alonso vẫn đang nghỉ ngơi và được đồn đoán có thể trở lại Anh trong tương lai để thay thế Arne Slot.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.