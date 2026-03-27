Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Ronaldo phải tập gấp 20 lần để chạm tới đẳng cấp như Messi'

  • Thứ sáu, 27/3/2026 11:10 (GMT+7)
Luiz Felipe Scolari cho rằng Lionel Messi là thiên tài bẩm sinh, còn Cristiano Ronaldo đạt tới đỉnh cao nhờ sự khổ luyện đến mức lặp lại mọi kỹ năng hàng chục lần mỗi ngày.

Trong cuộc trao đổi với Super Deportivo Radio, HLV kỳ cựu Luiz Felipe Scolari đưa ra góc nhìn đáng chú ý khi so sánh hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại: Lionel MessiCristiano Ronaldo.

Theo chiến lược gia người Brazil, sự khác biệt giữa hai siêu sao không chỉ nằm ở phong cách thi đấu, mà còn xuất phát từ nền tảng tự nhiên và hành trình phát triển. “Messi sinh ra vốn dĩ đã là một siêu sao, một thiên tài bẩm sinh”, Scolari nhận định. Ông nhấn mạnh rằng những gì cầu thủ người Argentina thể hiện trên sân là điều đến rất tự nhiên, gần như bản năng.

Ronaldo luôn là đại diện cho sự khổ luyện, vượt qua mọi giới hạn

Ngược lại, Cristiano Ronaldo được mô tả là hình mẫu điển hình của sự khổ luyện. Scolari cho rằng để đạt tới trình độ tương đương, CR7 phải trải qua quá trình rèn giũa khắc nghiệt hơn rất nhiều.

“Để làm được những gì Messi làm, Ronaldo phải tập đi tập lại điều đó tới 20 lần mỗi ngày”, ông nói.

Nhận định này phần nào phản ánh hai con đường khác nhau dẫn tới đỉnh cao. Messi thường được xem là cầu thủ sở hữu kỹ thuật thiên phú, khả năng xử lý bóng và cảm quan không gian vượt trội ngay từ khi còn rất trẻ.

Trong khi đó, Ronaldo xây dựng sự nghiệp dựa trên kỷ luật, thể chất và ý chí cải thiện bản thân không ngừng.

Dù khác biệt về xuất phát điểm, cả hai đều vươn tới đỉnh cao của bóng đá thế giới và duy trì phong độ trong thời gian dài hiếm có. Những danh hiệu cá nhân, tập thể cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Messi và Ronaldo đã định hình một kỷ nguyên đặc biệt của bóng đá hiện đại.

Quan điểm của Scolari không nhằm hạ thấp một trong hai, mà nhấn mạnh hai con đường thành công đối lập: thiên tài bẩm sinh và nỗ lực phi thường. Và ở đỉnh cao, cả hai con đường ấy đều dẫn đến cùng một điểm: huyền thoại.

Thái Viên

Super Deportivo Radio

Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo Felipe Scolari

    Đọc tiếp

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý