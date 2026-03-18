Cú sốc tâm lý của Kasper Schmeichel

Cựu thủ môn Leicester City, Kasper Schmeichel, đang đứng trước nguy cơ phải sớm khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Kasper Schmeichel cân nhắc giải nghệ.

Ở tuổi 39, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel thừa nhận thể trạng không còn đảm bảo. Kasper Schmeichel từng có một sự nghiệp đáng tự hào, nhưng những chấn thương dai dẳng thời gian qua đang khiến anh đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp.

“Có thể tôi đã chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Tôi gắn bó với bóng đá từ khi còn rất nhỏ, nên việc đối mặt với điều này thật sự rất khó chấp nhận”, Schmeichel cho biết.

Thông tin này được đưa ra sau khi Schmeichel có buổi kiểm tra chuyên sâu với các bác sĩ vào đầu tuần. Kết quả cho thấy anh bị gãy xương vai nghiêm trọng và cần phải trải qua hai ca phẫu thuật. Dự kiến, quá trình hồi phục sẽ kéo dài khoảng một năm, đồng nghĩa với việc nếu trở lại, Schmeichel có thể đã bước sang tuổi 40.

Cựu thủ thành Leicester phải vật lộn với chấn thương vai từ năm ngoái. Tình trạng này gần đây trở nên nghiêm trọng hơn. Trận đấu gần nhất anh góp mặt trong đội hình Celtic là vào ngày 22/2, khi đội nhận thất bại trước Hibernian. Kể từ đó, thủ thành người Đan Mạch không thể ra sân thi đấu.

Dù chưa đưa ra quyết định chính thức, báo chí Anh cho rằng khả năng Schmeichel nói lời chia tay sân cỏ là dễ xảy ra.

Schmeichel là thành viên chủ chốt giúp Leicester vô địch Premier League mùa giải 2015/16. Ở tuyển Đan Mạch, anh ra mắt vào năm 2013 và đã chơi 120 trận.

