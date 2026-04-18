Vé rớt hạng vẫy gọi Leicester City

Tối 18/4 (giờ Hà Nội), Leicester City tiến sát viễn cảnh rơi xuống League One sau thất bại 0-1 trước Portsmouth ở vòng 43 Championship 2025/26.

Bàn thắng duy nhất của Ibane Bowat đẩy "Bầy cáo" lún sâu vào khủng hoảng, khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu. Chuỗi phong độ nghèo nàn tiếp tục kéo dài với trận thứ 6 liên tiếp không thắng. Tính cả mùa, Leicester mới có 11 chiến thắng, con số quá ít ỏi cho một đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng. Hiện tại, họ kém nhóm an toàn 5 điểm, trong bối cảnh cơ hội sửa sai ngày càng cạn dần.

Trên sân Fratton Park, Leicester nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng nhanh chóng bộc lộ sự bế tắc. Dù cầm bóng không tệ trong hiệp một, đội khách thiếu hoàn toàn sự sắc bén ở 1/3 cuối sân. Những cơ hội hiếm hoi của Leicester đều không đủ khó để đánh bại hàng thủ đối phương.

Bước ngoặt đến ở phút 70 khi Bowat đánh đầu ghi bàn sau một tình huống cố định, từ sai lầm trong khâu phòng ngự của Leicester. Bàn thua gần như đánh sập tinh thần đội khách. Trong quãng thời gian còn lại, dù nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, các chân sút Leicester vẫn bất lực trước hàng thủ chơi kỷ luật của Portsmouth.

Ở chiều ngược lại, Portsmouth cho thấy sự lì lợm đáng khen. Dù chịu tổn thất lực lượng vì chấn thương, họ vẫn duy trì thế trận chắc chắn và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để định đoạt trận đấu. Chiến thắng giúp Portsmouth tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.

Với Leicester, mọi thứ trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nếu không có cú bứt phá ở những vòng cuối, kịch bản rớt hạng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.