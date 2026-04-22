Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội bóng Hà Lan phải thua để thăng hạng

  • Thứ tư, 22/4/2026 06:36 (GMT+7)
Một kịch bản khó tin diễn ra tại giải hạng Nhì Hà Lan, khi FC Den Bosch có thể phải thua để nuôi hy vọng thăng hạng.

Trước vòng đấu cuối của Keuken Kampioen Divisie, Den Bosch đứng thứ 9 và không còn cơ hội chen chân vào top 2 đội được thăng hạng trực tiếp lên Eredivisie. Con đường duy nhất của họ là giành vé dự vòng play-off.

Tuy nhiên, hệ thống thi đấu đặc biệt của giải khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Mùa giải được chia thành 4 giai đoạn (period), mỗi giai đoạn có một đội vô địch và những đội này sẽ giành quyền đá play-off. Nếu một đội đã đủ điều kiện hoặc không thể lên hạng (đội trẻ), suất này sẽ được chuyển xuống cho đội khác có thứ hạng cao hơn.

Rắc rối nằm ở chỗ Vitesse Arnhem còn cơ hội giành chiến thắng ở giai đoạn 4. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ chiếm một suất play-off, khiến cơ hội của Den Bosch tan thành mây khói.

Điều trớ trêu là kết quả trận đấu cuối giữa Den Bosch và Den Haag lại ảnh hưởng trực tiếp đến kịch bản này. Nếu Den Bosch thắng, họ mở đường để Vitesse vượt lên và đoạt vé period, qua đó có thể loại chính mình khỏi nhóm dự play-off.

Ngược lại, nếu Den Bosch thất bại, Den Haag - đội chắc suất vị trí dẫn đầu BXH tổng, sẽ giữ vị trí cao hơn ở giai đoạn 4, khiến Vitesse không thể bứt lên. Khi đó, suất play-off bổ sung sẽ được trao cho đội có thứ hạng cao nhất chưa có vé và Den Bosch hưởng lợi.

Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phức tạp của hệ thống thi đấu tại Hà Lan, bởi những quy tắc đặc thù đôi khi tạo ra các kịch bản đi ngược tính logic thông thường của bóng đá.

Williems II, Almere City, De Graafschap, RKC Waalwijk và Roda JC Kerkrade đã có suất dự play-off (màu vàng). Trong khi đó, Den Bocsh ở vị trí thuận lợi để giành tấm vé cuối cùng.

Minh Nghi

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý