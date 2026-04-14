Sterling hiện ra sao?

Tương lai của Raheem Sterling tại Feyenoord bất ngờ trở nên khó đoán, chỉ sau vỏn vẹn 6 lần ra sân kể từ khi gia nhập đội bóng Hà Lan hồi tháng 2.

Sau quãng thời gian dài mắc kẹt tại Chelsea và bị chấm dứt hợp đồng sớm, Sterling ký thỏa thuận ngắn hạn với Feyenoord. Tuy nhiên, khởi đầu của anh không suôn sẻ. Những vấn đề liên quan đến giấy phép lao động buộc CLB phải chuyển địa điểm tập luyện sang Bỉ, trước khi anh có màn ra mắt trong trận gặp Telstar.

Dù kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước Excelsior hồi tháng 3, Sterling vẫn chưa ghi bàn nào sau 6 trận. Đáng lo ngại hơn, Sterling thậm chí bị bỏ lại trên ghế dự bị trong trận hòa 1-1 với NEC Nijmegen hôm 12/4, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của anh trong đội hình.

Truyền thông Hà Lan nhanh chóng đưa ra những đánh giá khắt khe. Nhà báo Arno Vermeulen của NOS nhận định Sterling đã "qua thời đỉnh cao" và không còn đủ tốc độ để theo kịp nhịp độ thi đấu ở tuổi 31. Trong khi đó, cựu danh thủ Kenneth Perez cho rằng cầu thủ này không còn phù hợp với triết lý của HLV Robin van Persie, thậm chí khẳng định anh "không thể chạy và không thắng nổi các pha tranh chấp".

Nhận xét gay gắt nhất đến từ Jeroen Elshoff trên podcast của NOS, khi ông cho rằng Sterling hầu như không đóng góp gì. "Ở cấp độ này, bạn phải chiến đấu, làm việc chăm chỉ và tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Nhưng Sterling không làm được điều đó", Elshoff nhấn mạnh.

Hợp đồng của Sterling chỉ kéo dài đến hết mùa giải và làn sóng chỉ trích đang phủ bóng lên tương lai của anh tại Rotterdam. Hiện Feyenoord đứng thứ 2 tại Eredivisie và chuẩn bị tiếp đón Groningen trên sân nhà De Kuip vào ngày 25/4. Đây có thể là cơ hội cuối để Sterling cứu vãn tình hình.