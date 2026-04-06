Van Persie, Sterling gây phẫn nộ

Hôm 5/4, Feyenoord bị đội bóng đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng Volendam cầm hòa 0-0 và nhìn PSV đăng quang sớm 5 vòng tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie).

Cả Van Persie và Sterling đều gây thất vọng lớn.

Khoảng cách 17 điểm với ngôi đầu cho thấy sự hụt hơi rõ rệt của đội bóng Rotterdam, bất chấp họ vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu nhạt nhòa, HLV Robin van Persie cùng các học trò phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính CĐV đội nhà.

Những tiếng hô "đáng xấu hổ" vang lên từ khán đài dành cho màn trình diễn thiếu sức sống trước đối thủ xếp thứ 14. Bầu không khí trở nên căng thẳng, phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn của người hâm mộ với lối chơi thiếu bản sắc.

Tâm điểm thất vọng là Raheem Sterling. Cựu sao Man City và Chelsea lại chơi mờ nhạt và bị thay ra vào cuối trận. Kể từ khi gia nhập Feyenoord theo dạng tự do, tiền đạo người Anh chưa ghi bàn sau 6 lần ra sân, đặt ra dấu hỏi lớn về phong độ và vai trò trong hệ thống chiến thuật.

Dù chịu nhiều sức ép, Van Persie không quá bận tâm trước phản ứng tiêu cực từ khán đài. Thay vào đó, cựu tiền đạo MU hướng sự chú ý sang công tác trọng tài, cho rằng đội bóng không nhận được sự bảo vệ cần thiết, đặc biệt với tiền đạo Ayase Ueda. Ông bức xúc khi chân sút người Nhật liên tục bị phạm lỗi nhưng Feyenoord không được hưởng phạt đền hay đá phạt .

Ở 5 vòng cuối, Feyenoord lần lượt chạm trán NEC, Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar và PEC Zwolle. Khi cuộc đua vô địch khép lại, nhiệm vụ của Van Persie là cải thiện hàng công, đặc biệt giúp Sterling tìm lại phong độ nhằm giữ vững vị trí thứ 2 trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ người hâm mộ.