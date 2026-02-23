Sterling tái xuất sau 9 tháng

Raheem Sterling có trận đấu chính thức đầu tiên kể từ tháng 5/2025 khi vào sân trong chiến thắng 2-1 của Feyenoord trước Telstar.

Hình ảnh đầu tiên của Sterling trên sân cỏ sau 9 tháng.

Raheem Sterling trở lại sân cỏ sau chín tháng vắng bóng bằng màn ra mắt trong màu áo Feyenoord. Cầu thủ 31 tuổi được tung vào sân ở phút 61 trong chiến thắng 2-1 trước Telstar tại vòng 24 Eredivisie rạng sáng 23/2. Đây là lần đầu anh thi đấu chính thức kể từ ngày 25/5/2025, khi còn khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn từ Chelsea.

Sterling gia nhập Feyenoord theo hợp đồng ngắn hạn đến tháng 6, sau khi chấm dứt thỏa thuận với Chelsea. Anh từng không còn nằm trong kế hoạch dưới thời Enzo Maresca trước khi rời Stamford Bridge. Tại Rotterdam, Sterling làm việc cùng HLV Robin van Persie.

Do vướng thủ tục giấy phép lao động, Sterling phải chờ đợi trước khi đủ điều kiện ra sân. Van Persie đưa đội sang Bỉ tập luyện để anh sớm hòa nhập với tập thể. Khi trở lại De Kuip, Sterling nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Chia sẻ với ESPN, Sterling khẳng định anh đang từng bước lấy lại thể trạng: "Tôi chưa thi đấu một thời gian, nhưng vẫn cố gắng giữ thể lực. Tôi đang xây dựng từng bước để đạt phong độ tốt nhất. Khởi đầu bằng một chiến thắng là điều quan trọng".

Khi được hỏi về khả năng trở lại đội tuyển Anh, Sterling cho biết anh chưa trao đổi với HLV Thomas Tuchel. "Điều quan trọng nhất là tiếp tục chơi bóng", anh nói.

Feyenoord hiện đứng thứ hai tại Eredivisie và đang theo đuổi mục tiêu cạnh tranh danh hiệu. Sterling coi đây là thử thách mới trong sự nghiệp, đồng thời là cơ hội tìm lại sự ổn định sau quãng thời gian dài không thi đấu.

Với 82 lần khoác áo tuyển Anh và 20 bàn thắng, Sterling vẫn còn cơ hội trở lại Tam Sư nếu duy trì phong độ. Màn tái xuất tại Hà Lan đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình mới của tiền đạo giàu kinh nghiệm này.

