Van Persie tìm cách 'giải cứu' Sterling khỏi rào cản visa

Raheem Sterling chưa được cấp giấy phép lao động tại Hà Lan, nhưng Robin van Persie nhanh chóng tìm ra phương án để tân binh người Anh có thể tập luyện cùng Feyenoord.

Sterling đã có bến đỗ mới.

Thương vụ Raheem Sterling gia nhập Feyenoord bất ngờ phát sinh trở ngại ngay sau khi hoàn tất. Do visa lao động chưa được cấp, tiền đạo 31 tuổi thậm chí chưa được phép tập luyện cùng đội bóng Hà Lan.

Tuy nhiên, HLV Robin van Persie nhanh chóng tìm cách tháo gỡ. Sau chiến thắng 1-0 của Feyenoord trước Go Ahead Eagles, trận đấu Sterling chỉ có thể theo dõi từ khán đài, Van Persie tiết lộ đội bóng sẽ tổ chức một đợt tập huấn ngắn ngày tại Bỉ. Tại đây, Sterling được phép tham gia tập luyện do quy định không còn bị ràng buộc như ở Hà Lan.

“Ở nước ngoài thì được phép”, Van Persie xác nhận. Ông cho biết kế hoạch này vừa giúp Sterling sớm hòa nhập, vừa tạo cơ hội để toàn đội tăng cường sự gắn kết. Theo dự kiến, cựu cầu thủ Chelsea sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 17/2.

Dù vậy, việc trở lại thi đấu cần thêm thời gian. Sterling đã không ra sân suốt sáu tháng. Trận đấu chính thức gần nhất của anh diễn ra vào tháng 5/2025 khi còn khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn. Trước đó, anh bị gạt khỏi kế hoạch tại Chelsea và không còn chỗ đứng trong đội hình.

Sterling từng nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi chi tiết với Van Persie về vai trò và cơ hội ra sân đã thuyết phục anh ký hợp đồng đến hết mùa với Feyenoord.

“Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi có thể tự quyết định bước đi tiếp theo của mình”, Sterling chia sẻ. Anh xem việc ra nước ngoài thi đấu là thử thách mới, đồng thời là cơ hội để tìm lại phong độ và khởi động lại sự nghiệp.

Trong bối cảnh visa chưa hoàn tất, chuyến tập huấn tại Bỉ được xem là bước đi cần thiết. Với Feyenoord, họ không chỉ chờ đợi giấy phép, mà đang chủ động chuẩn bị để Sterling sẵn sàng khi thời điểm đến.