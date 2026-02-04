Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar tiến sát ngày tái xuất ĐT Brazil

  • Thứ tư, 4/2/2026 15:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Truyền thông Brazil khẳng định Neymar sẽ được triệu tập lên ĐT Brazil cho các trận giao hữu tháng 3 gặp Pháp và Croatia.

Neymar hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Brazil.

UOL tiết lộ Neymar sẽ được triệu tập lên ĐT Brazil cho các trận giao hữu diễn ra vào tháng 3. Trên chương trình “Os Donos da Bola”, cựu cầu thủ José Ferreira Neto cũng khẳng định Neymar nhận được thông tin này từ HLV Carlo Ancelotti và ngôi sao của Santos đang chuẩn bị cho việc trở lại ĐTQG.

Hiện tại, quá trình hồi phục sau phẫu thuật chấn thương sụn chêm của Neymar đang tiến triển tốt. Ngôi sao của Santos bắt đầu các bài tập thể lực tại trung tâm huấn luyện Rei Pele vào đầu tuần này.

Nếu kết quả đánh giá y tế khả quan, Neymar có thể trở lại tập luyện cùng bóng. Trong kịch bản lạc quan nhất, tiền đạo người Brazil có thể sẵn sàng thi đấu vào đầu tháng 2 tới, tức chưa đầy 2 tuần nữa.

Như vậy, Neymar khả năng cao kịp tham dự các vòng đầu của giải VĐQG Brazil mùa này. Việc Neymar hồi phục tốt sẽ giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao, hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Brazil.

Việc Neymar có thể ra sân ở các trận giao hữu vào tháng 3 sẽ mang tính bước ngoặt với cầu thủ này. Đây được xem là những bài kiểm tra quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Neymar chưa được HLV Ancelotti triệu tập ở các đợt tập trung FIFA trước đó. Song, HLV Ancelotti luôn mở cánh cửa cho tiền đạo này.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Tường Linh

Neymar Neymar Brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

