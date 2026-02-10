Đồng hồ World Cup đang đuổi kịp Neymar

Khi World Cup chỉ còn tính bằng tuần, Neymar bước vào chặng nước rút khắc nghiệt nhất sự nghiệp, nơi giấc mơ cúp vàng trở thành động lực duy nhất.

Neymar vừa bước sang tuổi 34.

Neymar vừa bước sang tuổi 34, một con số đủ khiến rất nhiều người cảm thấy giật mình bởi vốn quen với hình ảnh của anh như một "cậu bé không chịu lớn".

Nhưng điều khiến Neymar thực sự lo lắng không nằm ở tuổi tác mà là chiếc đồng hồ đang chạy ngược về World Cup. Chỉ còn chưa đầy nửa năm, và với Neymar, quãng thời gian ấy giống như một đường hầm hẹp, nơi mỗi bước đi đều phải chính xác.

Sự nghiệp chưa trọn vẹn

World Cup là tham vọng lớn cuối cùng còn sót lại. Neymar giành Champions League, Copa Libertadores, phá kỷ lục ghi bàn của đội tuyển Brazil, và để lại vô số khoảnh khắc thiên tài.

Nhưng chiếc cúp vàng thế giới thì chưa từng nằm trong tay anh. Với Neymar, điều đó không chỉ là một danh hiệu. Nó là câu trả lời cho những kỳ vọng từng được đặt lên vai anh từ khi mới mười mấy tuổi.

Chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải vào tháng 10/2023 khiến cuộc đua này trở nên tàn nhẫn hơn. Gần hai năm rưỡi trôi qua, Neymar vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục trọn vẹn.

Cuộc trở lại Santos biến thành chuỗi ngày thất vọng, nơi anh liên tục bị gián đoạn bởi những vấn đề thể lực. Có thời điểm, Neymar dường như tự ép mình thi đấu quá sớm, với hy vọng níu kéo cơ hội lên tuyển, để rồi phải trả giá bằng những lần tái phát.

Neymar vẫn còn đó kỹ năng sút phạt, nhãn quan chuyền bóng và khả năng tạo đột biến trong không gian hẹp. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn lơ lửng: anh có còn đủ thể lực để xoay chuyển cục diện trong một trận đấu đỉnh cao? World Cup không dành chỗ cho những khoảnh khắc nửa vời, càng không có kiên nhẫn cho những cầu thủ chỉ đủ sức chơi vài chục phút.

Ánh sáng hiếm hoi xuất hiện vào cuối mùa giải quốc nội 2025, khi Neymar hoãn một ca tiểu phẫu để giúp Santos trụ hạng. Dù bối cảnh chưa đủ khắc nghiệt, nó cho thấy khát khao của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đó là chuỗi ngày âm thầm hồi phục, tập luyện, và chờ đợi. Neymar không nói nhiều. Anh dồn tất cả vào một mục tiêu duy nhất.

Neymar âm thầm rèn luyện cho lần cuối cùng. Ảnh: Reuters.

"Vũ khúc cuối" của Neymar?

Lịch thi đấu Brazil năm nay vô tình trở thành đồng minh. Giải VĐQG khởi tranh sớm, mang lại những trận đấu có cường độ và giá trị chuyên môn cao. Đó chính là thứ Neymar cần để chứng minh mình xứng đáng.

Huấn luyện viên đội tuyển đã nói rõ: tài năng thôi là chưa đủ. Phải đạt 100% thể lực, phải đủ cường độ, phải cạnh tranh sòng phẳng với những lựa chọn khác.

Cạnh tranh ấy chưa bao giờ nhẹ nhàng. Những cái tên trẻ hơn, sung mãn hơn đang sẵn sàng chiếm chỗ. Ở tuổi 19, Endrick có thời gian làm lại nếu thất bại. Neymar thì không. Với anh, đây là "bây giờ hoặc không bao giờ".

Vai trò cũng là một bài toán khác. Neymar không còn phù hợp để bám biên như trước. Bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ cánh phải phòng ngự liên tục. Anh cũng không phải trung phong cắm. Con đường khả dĩ nhất là vai trò trung tâm, nơi sự tinh tế và óc sáng tạo giúp anh kết nối các tuyến. Nhưng ngay cả vị trí đó cũng không thiếu sự cạnh tranh.

Vì thế, cuộc đua này không chỉ là chạy đua với thời gian, mà còn là cuộc đối thoại với chính bản thân. Neymar phải trả lời xem anh còn đủ kỷ luật, đủ thể lực và đủ khiêm tốn để thích nghi hay không. Nếu không, viễn cảnh giải nghệ trong năm nay không còn là lời đồn.

Neymar đang đặt cược tất cả cho một mùa hè. Nếu thành công, đó sẽ là cái kết trọn vẹn cho một sự nghiệp đầy màu sắc.

Nếu thất bại, anh có thể rời sân khấu với cảm giác dang dở. Nhưng có lẽ, với Neymar, tệ nhất không phải là thua cuộc, mà là không còn cơ hội để bước vào cuộc đua cuối cùng này.