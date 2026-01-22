Neymar thắng kiện, thoát khoản phạt 33 triệu USD

Neymar giành được chiến thắng quan trọng tại Tòa án Liên bang Brazil trong vụ kiện thuế liên quan đến thương vụ chuyển nhượng sang Barcelona năm 2013.

Neymar đang ở vị thế rất thuận lợi để giải quyết dứt điểm vấn đề thuế.

Theo Globo, quyết định của Tòa án Brazil hủy bỏ phần lớn các khoản phạt nặng nề do Cơ quan Thuế nước này áp đặt. Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc rằng Neymar và cha anh, ông Neymar da Silva Santos, sử dụng các công ty thuộc sở hữu gia đình để trốn nghĩa vụ thuế.

Theo cơ quan thuế, một phần tiền Neymar nhận được từ thương vụ bị chuyển thành thu nhập hình ảnh, dẫn đến việc trốn thuế thu nhập cá nhân. Trong phán quyết cấp phúc thẩm, tòa án kết luận không có bằng chứng về hành vi Neymar và cha mình gian lận.

Các khoản phạt nặng nhất (bao gồm mức phạt bổ sung 150%) lên tới 180 triệu reais (tương đương 33 triệu USD ) bị hủy bỏ. Nhờ đó, số tiền phạt ban đầu hơn 33 triệu USD bị giảm đáng kể.

Quyết định này mang lại sự nhẹ nhõm lớn cho cầu thủ 33 tuổi.Tuy nhiên, Chính phủ Brazil vẫn có quyền kháng cáo lên cấp cao hơn, nên vụ việc chưa hoàn toàn khép lại.

Nếu Chính phủ Brazi không kháng cáo thành công, Neymar sẽ thoát khỏi gánh nặng tài chính khổng lồ từ vụ kiện kéo dài hơn 10 năm.

Thương vụ Neymar từ Santos sang Barcelona năm 2013 từng gây tranh cãi lớn, dẫn đến nhiều vụ kiện tụng tại cả Brazil và Tây Ban Nha. Tại châu Âu, Neymar trắng án từ năm 2022 về các cáo buộc tham nhũng và gian lận liên quan đến cùng thương vụ.