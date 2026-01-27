Bước ngoặt lớn với Neymar

Neymar bước vào giai đoạn hồi phục cuối cùng trước khi được phép tập luyện cùng bóng, để trở lại thi đấu cho Santos.

Với sự trở lại của Neymar, Santos hy vọng sẽ có thêm sức mạnh tấn công trong giai đoạn đầu mùa giải.

Theo Globo, quá trình hồi phục sau phẫu thuật chấn thương sụn chêm của Neymar đang tiến triển tốt. Ngôi sao của Santos bắt đầu các bài tập thể lực tại trung tâm huấn luyện Rei Pele vào đầu tuần này.

Giai đoạn này tập trung vào việc tăng dần cường độ thể lực, giúp cơ thể Neymar thích nghi trước khi tham gia các buổi tập đầy đủ với đồng đội. Theo kế hoạch của Santos, Neymar chỉ phải tập thêm ít nhất một tuần trong quá trình này.

Nếu kết quả đánh giá y tế khả quan, Neymar có thể trở lại tập luyện cùng bóng. Trong kịch bản lạc quan nhất, tiền đạo người Brazil có thể sẵn sàng thi đấu vào đầu tháng 2 tới, tức chưa đầy 2 tuần nữa.

Như vậy, Neymar khả năng cao kịp tham dự các vòng đầu của giải VĐQG Brazil mùa này. Việc Neymar hồi phục tốt sẽ giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao, hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Brazil.

Hồi đầu năm, Santos thông báo gia hạn hợp đồng với Neymar đến hết năm 2026. Theo các nguồn tin từ Brazil, mức lương của cựu sao PSG không thay đổi so với thời điểm anh trở lại CLB vào đầu năm 2025.

Hiện mức đãi ngộ của Neymar khá thấp, dao động khoảng 500.000 đến 750.000 USD mỗi tháng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn tiền đạo người Brazil khoác áo Al Hilal, khi anh nhận khoảng 7,8 triệu USD mỗi tháng.

