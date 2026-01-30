Sterling đắt hàng

Raheem Sterling trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng, khi tiền đạo cánh người Anh đứng trước khả năng tìm bến đỗ mới ngoài Premier League.

Sterling được nhiều CLB săn đón sau khi chia tay Chelsea.

Truyền thông Anh xác nhận, đại diện của Sterling tiến hành những cuộc trao đổi thăm dò với 7 CLB có suất dự Champions League, bao gồm cả các đội bóng trong và ngoài nước Anh. Tottenham từng được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng sau khi Sterling rời Chelsea theo dạng tự do, tuy nhiên Spurs hiện đã rút khỏi khả năng theo đuổi thương vụ này.

Ở châu Âu, Bayern Munich và Napoli nằm trong danh sách quan tâm. Trước đó, Giám đốc Thể thao Napoli, Giovanni Manna, từng thừa nhận mức lương của Sterling là rào cản lớn. Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận tài chính với Chelsea để chấm dứt hợp đồng trị giá 325.000 bảng/tuần, yếu tố tiền bạc được cho là không còn mang tính quyết định trong lựa chọn tiếp theo của cầu thủ 31 tuổi.

Sterling hiện cân nhắc nhiều phương án, ưu tiên một bản hợp đồng trung hạn để làm lại sự nghiệp. Mùa hè năm ngoái, anh từng xem xét khả năng ra đi theo dạng cho mượn nhưng chỉ giới hạn trong khu vực London vì gia đình, đồng thời từ chối các đề nghị đến MLS hay Saudi Pro League do tin rằng bản thân vẫn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Dù không thi đấu chính thức hơn 8 tháng và chỉ tập luyện cá nhân, Sterling được đánh giá là vẫn đảm bảo thể trạng. Nếu không thể gia nhập một CLB dự Champions League, Fulham, Crystal Palace và West Ham được xem là những lựa chọn khả dĩ tại Premier League.

Với việc sẵn sàng ký hợp đồng ngay lập tức mà không tốn phí chuyển nhượng, Sterling có lợi thế nhất định. Tuy nhiên, sau quãng thời gian nhiều biến động tại Chelsea khi anh trải qua tới 5 HLV chính thức trong hơn 3 mùa giải, cựu sao Man City tỏ ra thận trọng. Anh chỉ lựa chọn một đội bóng ổn định, có triết lý phù hợp để tái khởi động sự nghiệp.