Sterling thoát cảnh thất nghiệp

Raheem Sterling đã chính thức mở ra chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập Feyenoord theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sterling lập tức tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Chelsea.

Raheem Sterling cuối cùng cũng rời Chelsea. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh chọn thi đấu bên ngoài nước Anh, một quyết định không dễ dàng với một cầu thủ quen thuộc với Premier League suốt hơn một thập kỷ.

Ba năm rưỡi ở Stamford Bridge khép lại trong lặng lẽ. Mùa này, Sterling thậm chí không còn được ra sân. Anh không còn nằm trong kế hoạch và điều đó ai cũng thấy rõ. Từng có những lời đồn về Fulham hay Crystal Palace, nhưng thay vì ở lại Anh trong một vai trò an toàn, Sterling chọn đi xa hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Feyenoord là bến đỗ mới. Robin van Persie, người đang dẫn dắt đội bóng Rotterdam, đóng vai trò quan trọng trong thương vụ này. Hai bên nói chuyện trực tiếp, thẳng thắn. Cuối cùng, Sterling ký hợp đồng ngắn hạn đến hết mùa. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ là một cái bắt tay đúng thời điểm.

Ở tuổi 31, Sterling hiểu mình không còn nhiều thời gian để thử và sai. Lần này, anh là cầu thủ tự do, được tự quyết định tương lai. Anh kể rằng đã dành thời gian trao đổi kỹ với ban lãnh đạo và HLV để biết họ cần gì ở mình. Không phải chỉ để có một đội bóng mới, mà để chắc rằng anh thực sự có chỗ đứng ở đó.

Feyenoord hiện đứng thứ hai tại Eredivisie, còn nguyên mục tiêu phía trước dù bị PSV bỏ khá xa trong cuộc đua vô địch. Họ vẫn cần điểm số để giữ suất dự Champions League. Hàng công lại đang thiếu hụt vì chấn thương dài hạn của Shaqueel van Persie. Sterling được kỳ vọng mang đến kinh nghiệm và sự tỉnh táo trong giai đoạn nước rút.

Van Persie gọi đây là thương vụ quan trọng với CLB. Còn Sterling thì nói đơn giản hơn: anh muốn được hạnh phúc và cảm thấy mình có ích. Sau những tháng ngày không được thi đấu, đó có lẽ là điều anh cần nhất.

Eredivisie có thể chỉ là một chương ngắn trong sự nghiệp của Sterling. Nhưng đôi khi, một chương ngắn lại đủ để thay đổi cách người ta nhìn về mình, và cách mình nhìn lại chính mình.

