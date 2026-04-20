Sterling thành trò cười ở Feyenoord

Raheem Sterling gây thất vọng lớn tại Feyenoord khi chưa ghi bàn nào, khiến cựu danh thủ Willem van Hanegem công khai đề nghị CLB trả anh về nhà.

Raheem Sterling từng là cái tên bảo chứng cho tốc độ, đột biến và những pha bứt tốc khiến hàng thủ đối phương khốn đốn. Nhưng ở tuổi 31, hành trình mới của cầu thủ người Anh tại Feyenoord đang trở thành nỗi thất vọng lớn.

Gia nhập đội bóng Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sau khi chấm dứt hợp đồng với Chelsea, Sterling được kỳ vọng sẽ mang tới kinh nghiệm và đẳng cấp cho Feyenoord trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Từ cuối tháng 1 đến nay, Sterling mới ra sân 6 trận, tổng cộng 333 phút. Anh chưa một lần đá trọn 90 phút, chỉ có 1 pha kiến tạo và vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào. Con số ấy càng đáng chú ý khi lần gần nhất Sterling lập công đã từ tháng 9/2024, trong trận gặp Bolton Wanderers tại Cúp Liên đoàn Anh.

Việc đánh mất cảm giác ghi bàn kéo dài hơn một năm rưỡi cho thấy Sterling không còn là chính mình. Tốc độ từng là vũ khí mạnh nhất của anh không còn đủ sắc bén. Những pha xử lý ở biên cũng thiếu sự bùng nổ quen thuộc. Tại Feyenoord, Sterling chưa tạo ra khác biệt như người hâm mộ chờ đợi.

Sự kiên nhẫn tại Rotterdam bắt đầu cạn dần. Cựu danh thủ Willem van Hanegem, một biểu tượng của bóng đá Hà Lan và Feyenoord, thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của Sterling.

“Nếu là Feyenoord, tôi sẽ đòi lại tiền và bảo cậu ta về nhà. Cậu ta chẳng giúp ích được cho ai cả. Hãy tới Ibiza, mặc đồ bơi và ăn paella cùng vợ”, Van Hanegem nói.

Phát biểu nặng nề ấy phản ánh rõ áp lực mà Sterling đang đối mặt. Tại một CLB giàu tham vọng như Feyenoord, bản lý lịch đẹp không đủ bảo đảm vị trí. Điều đội bóng cần là đóng góp thực tế trên sân.

Ở trận gần nhất, Sterling không được sử dụng phút nào. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy anh đang tụt lại trong cuộc cạnh tranh nội bộ. Khi mùa giải bước vào chặng cuối, HLV khó có thời gian chờ một ngôi sao tìm lại phong độ.

Hợp đồng của Sterling sẽ hết hạn vào tháng 6. Với những gì đã diễn ra, khả năng Feyenoord giữ anh ở lại là rất thấp.

Sterling từng chinh phục Manchester City và tỏa sáng tại Chelsea. Nhưng tại Feyenoord, chương mới của anh đang đứng trước nguy cơ khép lại chóng vánh.