Tiền đạo Danny Welbeck trải qua một mùa giải thăng hoa trong màu áo Brighton khi tiếp tục ghi dấu ấn tại Premier League.

Welbeck lại gây kinh ngạc. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 22/4, Brighton thắng 3-0 trước Chelsea ở vòng 34 Premier League, đẩy “The Blues” vào chuỗi phong độ tệ nhất trong hơn một thế kỷ, đồng thời khiến chiếc ghế của HLV Liam Rosenior lung lay dữ dội.

Trong khi đó, Welbeck nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 13, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Premier League của CLB, thành tích từng được Glenn Murray thiết lập ở mùa 2018/19.

Ngoài ra, Welbeck còn là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League mùa này. Xếp ngay sau anh trong danh sách các chân sút nội là Morgan Gibbs-White với 12 bàn thắng. Bộ đôi Dominic Calvert-Lewin và Ollie Watkins cùng có 11 pha lập công, trong khi Morgan Rogers và Cole Palmer chia nhau vị trí tiếp theo với 9 bàn.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Welbeck đang nhận được nhiều lời kêu gọi trở lại đội tuyển Anh nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026. Dù không còn ở độ tuổi đỉnh cao, kinh nghiệm cùng khả năng săn bàn của anh có thể trở thành phương án hữu ích cho “Tam sư” trong những trận đấu quan trọng.

Ra mắt Premier League cách đây gần 18 năm trong màu áo MU, Welbeck đã trải qua đủ thăng trầm của sự nghiệp: từ một tài năng trẻ triển vọng đến người thường xuyên bị chế nhạo, và hiện tại là trụ cột của Brighton. Ở tuổi 35, Welbeck đang sống những ngày tháng hạnh phúc với phong độ ghi bàn ấn tượng.

