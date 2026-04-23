Cú sốc tiếp theo với Leicester City

Leicester City đối mặt với viễn cảnh u ám nhất trong lịch sử với cuộc khủng hoảng tài chính, nguy cơ bị trừ điểm và thậm chí tiếp tục rớt hạng.

Leicester có thể lại bị trừ điểm.

Việc rơi xuống League One là cú sốc lớn, nhưng đó chưa phải điểm dừng. Những con số tài chính đáng báo động dần lộ diện, cho thấy "Bầy cáo" có thể tiếp tục trượt dài xuống League Two nếu không sớm kiểm soát tình hình.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến khoản lỗ lên tới 71 triệu bảng, nối tiếp chuỗi thâm hụt trước đó khiến CLB bị trừ 6 điểm. Đây là yếu tố trực tiếp đẩy họ vào cảnh xuống hạng. Dù cắt giảm mạnh quỹ lương (ước tính giảm khoảng 70 triệu bảng từ mức 153 triệu), Leicester vẫn gánh nhiều hợp đồng dài hạn đắt đỏ.

Các trụ cột như Jannik Vestergaard, Oliver Skipp hay Harry Souttar còn ràng buộc với mức lương cao, trong khi nguồn thu sụt giảm nghiêm trọng. Dù nhận khoảng 49 triệu bảng từ Premier League sau khi xuống hạng, doanh thu truyền hình dự kiến giảm tới 80%, chỉ còn khoảng 1,5 triệu bảng.

CLB đang gánh khoản vay gần 100 triệu bảng từ ngân hàng đầu tư Macquarie, trong khi các khoản thanh toán chuyển nhượng tương lai đã bị "ứng trước".

Nguy cơ lớn hơn nằm ở án phạt từ English Football League (cơ quan quản lý các giải chuyên nghiệp hạng dưới - PV) do vi phạm quy tắc Lợi nhuận và Bền vững. Nếu tiếp tục thua lỗ, Leicester có thể bị trừ điểm ngay mùa tới, với mức khởi đầu là âm 3 điểm và có thể nặng hơn tùy mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, quy định mới tại League One sẽ giới hạn chi tiêu cho cầu thủ ở mức 60% doanh thu, càng siết chặt khả năng xoay xở của CLB. Trong bối cảnh đó, ngay cả việc bán tháo lực lượng cũng chưa chắc giúp Leicester thoát hiểm.