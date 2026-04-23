Neville chỉ trích Chelsea phản thầy

Gary Neville công kích thượng tầng Chelsea sau vụ sa thải Liam Rosenior, đồng thời chỉ đích danh hai cầu thủ bị cho là làm "chơi khăm" HLV người Anh.

Chelsea chìm trong khủng hoảng.

Quyết định chia tay HLV Liam Rosenior tiếp tục đẩy Chelsea vào tâm bão chỉ trích. Người lên tiếng gay gắt nhất lần này là Gary Neville.

Phát biểu trên Sky Sports, cựu đội trưởng Manchester United cho rằng vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở giới chủ, không phải băng ghế huấn luyện.

Neville nói ông không nhìn thấy bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào tại Stamford Bridge. Theo ông, chính sách trao các hợp đồng kéo dài 6 đến 8 năm cho HLV và cầu thủ ngay từ đầu đã thiếu hợp lý. Cựu hậu vệ người Anh thẳng thừng nhận xét các ông chủ Chelsea "không biết mình đang làm gì".

Kể từ khi tiếp quản CLB năm 2022, nhóm chủ sở hữu BlueCo do Todd Boehly và Behdad Eghbali dẫn đầu đã chi hơn 1,5 tỷ bảng để mua sắm lực lượng. Dù vậy, Chelsea vẫn liên tục thay tướng và hiện phải tìm HLV thứ bảy dưới triều đại mới.

Không chỉ nhắm vào giới lãnh đạo, Neville còn chỉ đích danh Marc Cucurella và Enzo Fernandez.

Ông nói thẳng: "Marc Cucurella và Enzo Fernandez là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có lẽ là hai người kinh nghiệm nhất Chelsea lúc này, nhưng lại làm khó Rosenior trong vài tuần qua khi công khai thể hiện rằng họ yêu thích Enzo Maresca trong khi họ đâu có chơi tốt đến thế dưới thời ông ấy.

Rosenior được đưa về từ Strasbourg, đội bóng cũng thuộc hệ sinh thái BlueCo như Chelsea. Neville nhìn nhận rằng Chelsea là công việc khó ngay từ đầu và cho rằng chiến lược gia trẻ này được đôn lên quá sớm.

Chelsea hiện kém nhóm dự UEFA Champions League 7 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng. Với Neville, CLB thành London cần một chiến lược dài hạn thực sự, thay vì tiếp tục xoay vòng trong hỗn loạn.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

