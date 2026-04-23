Chelsea sa thải HLV Rosenior

Khuya 22/4, Chelsea ra quyết định sa thải HLV trưởng Liam Rosenior sau chuỗi thành tích bết bát kéo dài.

HLV Rosenior buộc phải rời Chelsea.

Đội bóng thành London xác nhận việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực ngay lập tức. Dù vậy, Chelsea vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho nhà cầm quân này, ghi nhận những nỗ lực và tinh thần chuyên nghiệp mà ông thể hiện kể từ khi tiếp quản đội bóng giữa mùa.

Rosenior ngồi ghế nóng trong bối cảnh đầy biến động, nhưng không thể xoay chuyển tình hình. Chuỗi kết quả nghèo nàn, đỉnh điểm là thất bại 0-3 trước Brighton, trở thành giọt nước tràn ly. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Chelsea thi đấu rời rạc, thiếu sức sống và gần như không tạo ra phản kháng đáng kể.

Thống kê càng khiến bức tranh trở nên u ám. "The Blue" thua liền 5 trận tại Premier League mà không ghi nổi bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1912. Với đội bóng từng 2 lần vô địch châu Âu và liên tục đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, đây rõ ràng là cú sốc lớn.

Ngay sau quyết định sa thải, Chelsea nhanh chóng bổ nhiệm Calum McFarlane làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Nhiệm vụ của ông là vực dậy tinh thần đội bóng, cải thiện phong độ và hướng tới mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu, đồng thời duy trì tham vọng tại FA Cup.

Về lâu dài, ban lãnh đạo Chelsea cho biết sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn HLV trưởng chính thức. Trong bối cảnh niềm tin đang bị lung lay, đội chủ sân Stamford Bridge buộc phải hành động nhanh nhưng cũng cần đủ chính xác để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

