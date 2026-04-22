Chelsea trả giá rất đắt nếu sa thải Rosenior

  • Thứ tư, 22/4/2026 21:00 (GMT+7)
Chelsea có thể phải chi một con số khổng lồ để chấm dứt hợp đồng với Liam Rosenior giữa lúc đội bóng đang tuột dốc trầm trọng.

Rosenior vẫn còn hợp đồng với Chelsea trong 6 năm nữa.

Chelsea đối mặt bài toán khó sau thất bại 0-3 trước Brighton & Hove Albion ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4, trận đấu khiến sức ép đổ dồn lên HLV Liam Rosenior.

Theo truyền thông Anh, nếu muốn sa thải nhà cầm quân 41 tuổi ngay lúc này, Chelsea có thể phải bỏ ra khoản đền bù lên tới 24 triệu bảng. Rosenior mới được bổ nhiệm hồi tháng 1 để thay Enzo Maresca và ký hợp đồng kéo dài 6 năm rưỡi.

Mức lương của cựu HLV Strasbourg được cho vào khoảng 4 triệu bảng mỗi mùa. Nếu không có các điều khoản cắt giảm đặc biệt, số tiền Chelsea phải thanh toán để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là rất lớn.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi đội bóng thành London sa sút nghiêm trọng tại Premier League. Chelsea hiện kém nhóm dự UEFA Champions League 7 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Đáng lo hơn, thất bại trước Brighton khiến Chelsea nối dài chuỗi 5 trận thua liên tiếp tại giải quốc nội mà không ghi nổi bàn nào. Đây là thống kê tệ nhất của CLB kể từ năm 1912.

Thành tích của Rosenior từ khi tiếp quản đội bóng cũng chưa đủ thuyết phục: 23 trận, thắng 11, hòa 2 và thua 10. Dù từng mang đến vài tín hiệu tích cực ban đầu, Chelsea nhanh chóng trở lại hình ảnh thiếu ổn định quen thuộc.

Nếu Chelsea quyết định thay tướng, họ phải tìm đến HLV thứ tư cho đội bóng sau Maresca, Calum McFarlane (tạm quyền) và Rosenior. Nhưng trong bối cảnh phải cân nhắc khoản đền bù khổng lồ, ban lãnh đạo CLB có lẽ vẫn phải kiên nhẫn thêm ít nhất một thời gian.

Trước mắt, Rosenior còn cơ hội cứu mình nếu giúp Chelsea tiến sâu tại FA Cup và cải thiện bộ mặt trong chặng cuối mùa.

Vấn nạn 'lộ bài' vẫn tiếp diễn ở Chelsea

Chelsea sa sút nghiêm trọng trong cuộc đua Premier League không chỉ đơn thuần do phong độ kém cỏi mà còn liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin.

9 giờ trước

Pha xử lý khiến Sanchez thành trò cười

Rạng sáng 22/4, Robert Sanchez gây thất vọng với sai lầm khó tin trong ngày Chelsea thua trắng Brighton và xa dần suất dự Champions League.

9 giờ trước

Chelsea cần Hạng Vũ tới sân cứu nguy ngay lập tức

Thất bại 0-3 trước Brighton vừa qua như một đòn giáng mạnh, đẩy Chelsea chìm sâu vào sự thất vọng tột cùng. Chắc chỉ còn Hạng Vũ mới cứu được Chelsea.

11 giờ trước

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Đào Trần

