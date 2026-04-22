Pha xử lý khiến Sanchez thành trò cười

Rạng sáng 22/4, Robert Sanchez gây thất vọng với sai lầm khó tin trong ngày Chelsea thua trắng Brighton và xa dần suất dự Champions League.

Pha bay người vô nghĩa của Sanchez trở thành trò cười với chính CĐV Chelsea.

Chelsea trải qua thêm một trận đáng quên khi thất bại 0-3 trên sân của Brighton & Hove Albion ở vòng 34 Premier League. Tâm điểm chỉ trích một lần nữa hướng về thủ môn Robert Sanchez dù anh có vài pha cứu thua trước những cú sút hiểm hóc từ Brighton.

Chelsea thủng lưới ngay phút thứ ba sau pha lập công của Ferdi Kadioglu, trước khi thủ thành người Tây Ban Nha tạo ra khoảnh khắc gây tranh cãi ở phút 18.

Trong nỗ lực triển khai bóng từ sân nhà, Sanchez chuyền vào chân đối thủ ngay trong vòng cấm, trao cơ hội mười mươi cho Brighton. Khi đối thủ chuẩn bị dứt điểm vào khung thành gần như bỏ trống, anh lại thực hiện pha bay người gần như "cho có" vì khoảng cách quá xa với bóng.

May cho Chelsea là Trevoh Chalobah kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi, giúp Sanchez tránh thêm một sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua.

Dù vậy, mạng xã hội lập tức bùng nổ chế giễu thủ môn 28 tuổi. Nhiều CĐV đặt câu hỏi: "Ai giải thích giúp tôi vì sao Sanchez lại bay người từ khoảng cách đó?". Một CĐV khác bình luận: "Sanchez đúng kiểu Superman".

Theo thống kê được nhắc lại sau trận, Sanchez mắc ba lỗi dẫn tới cú sút của đối phương chỉ trong bốn trận Premier League gần nhất. Con số ấy phản ánh rõ sự bất ổn ở vị trí gác đền của Chelsea.

Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea mới chỉ giữ sạch lưới một trận sau 18 lần ra sân. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo khiến mọi nỗ lực cạnh tranh top 4 dần sụp đổ.

Thất bại tại sân Amex còn khiến Chelsea bị Brighton vượt mặt, chiếm vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Khi mùa giải chỉ còn bốn vòng, đội bóng thành London đã kém nhóm dự Champions League tới 7 điểm.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

