Chelsea sắp vỡ mộng dự Champions League

Thảm bại 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4 đẩy Chelsea vào chuỗi phong độ tệ nhất hơn một thế kỷ và khiến chiếc ghế của Liam Rosenior lung lay dữ dội.

Chelsea đang khủng hoảng.

Chelsea từng bước vào mùa giải với mục tiêu trở lại Champions League. Nhưng càng về cuối mùa, đội bóng thành London càng trượt dài trong thất vọng.

Trận thua 0-3 trên sân Brighton & Hove Albion là minh chứng rõ nhất. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất châu Âu, Chelsea chơi bạc nhược, thiếu ý tưởng và gần như không có phản kháng.

Các bàn thắng của Ferdi Kadıoğlu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck giúp Brighton vượt mặt Chelsea để chiếm vị trí thứ 6 Premier League. Nhưng con số gây sốc hơn nằm ở phía đội khách.

Chelsea thua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi bàn nào. Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra kể từ năm 1912. Với một CLB từng vô địch châu Âu hai lần và chi hàng trăm triệu bảng suốt nhiều kỳ chuyển nhượng, thống kê ấy là đòn giáng nặng nề.

HLV Liam Rosenior hiểu rõ sức ép đang đè lên mình. Tại Amex, ông trở thành mục tiêu công kích của CĐV Chelsea bằng những tiếng hô đầy giận dữ trong hiệp hai.

Người hâm mộ không phản ứng chỉ vì một trận thua. Họ phản ứng vì nhìn thấy đội bóng mất phương hướng.

NHM Chelsea phản ứng đội nhà.

Chelsea bước vào trận này mà không có Cole Palmer, Estêvão Willian và João Pedro do chấn thương. Tuy nhiên, thiếu người không thể là lý do cho màn trình diễn nghèo nàn đến mức không có nổi cú sút trúng đích. Một tập thể giàu tài năng nhưng thi đấu rời rạc, thiếu kết nối và mất tự tin là hình ảnh lặp lại nhiều vòng gần đây.

Rosenior tuyên bố ông vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ giới chủ. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, niềm tin thường chỉ tồn tại cùng kết quả.

Trong khi Chelsea khủng hoảng, Brighton tiếp tục là hình mẫu của một đội bóng biết mình là ai.

Họ giành 19 điểm trong 8 trận gần nhất, chơi có tổ chức, giàu năng lượng và tận dụng tốt thời cơ. Không cần đội hình đắt giá, Brighton vẫn vận hành trơn tru hơn Chelsea rất nhiều. Điều đó khiến thất bại của Chelsea càng thêm đau.

Đội bóng London hiện kém vị trí thứ 5 của Liverpool 7 điểm và còn đá nhiều hơn một trận. Cánh cửa Champions League chưa đóng hẳn, nhưng gần như chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.

Vấn đề lớn hơn là tương lai. Chelsea đã thay nhiều HLV, chi rất nhiều tiền và liên tục tái cấu trúc, nhưng vẫn chưa tìm ra bộ khung ổn định. Nếu không sớm dừng cú rơi này, họ sẽ kết thúc mùa giải không chỉ với hai bàn tay trắng, mà còn với thêm một cuộc khủng hoảng mới trên băng ghế chỉ đạo.