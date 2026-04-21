Hàng công thảm họa của Chelsea

Những ngôi sao tấn công của Chelsea đang trở thành tâm điểm chỉ trích khi liên tiếp gây thất vọng.

Hàng công của Chelsea có phong độ thấp. Ảnh: Reuters.

Những con số thống kê gần đây cho thấy sự khủng hoảng rõ rệt nơi tuyến trên của đội bóng thành London. Tiền đạo Liam Delap trải qua chuỗi 20 trận liên tiếp không thể ghi bàn, một thành tích đáng lo ngại đối với một cầu thủ chơi ở vị trí trung phong.

Trong khi đó, Alejandro Garnacho cũng gây thất vọng khi chưa có bàn thắng nào tại giải quốc nội trong suốt 6 tháng qua. Cầu thủ người Argentina hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt, đặc biệt sau trận thua 0-1 trước MU ở vòng 33 Premier League hôm 20/4.

Không chỉ riêng hai cái tên kể trên, phong độ của những nhân tố khác cũng đáng lo ngại. Pedro Neto “tịt ngòi” trong 9 trận gần nhất, khiến khả năng tạo đột biến bên cánh của Chelsea bị suy giảm đáng kể.

Cole Palmer đang sa sút phong độ.



Đáng chú ý hơn cả là trường hợp của Cole Palmer, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội bóng, khi anh cũng đã trải qua 7 trận liên tiếp không thể ghi bàn.

Sự sa sút đồng loạt của các cầu thủ tấn công khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng. Dù vẫn tạo ra một số cơ hội nhất định trong trận đấu gần nhất gặp MU, khả năng dứt điểm kém hiệu quả đang trở thành điểm yếu chí mạng, khiến “The Blues” đánh rơi những điểm số quan trọng.

Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 6 tại Premier League sau 33 vòng đấu, kém nhóm dự Champions League 7 điểm. Đây là khoảng cách không dễ san lấp trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại.

