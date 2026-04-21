Haaland xoay chiều cuộc đua vô địch

Erling Haaland ghi dấu ấn trong chiến thắng 2-1 của Manchester City trước Arsenal, rồi gửi thông điệp đanh thép về cuộc đua vô địch Premier League.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Etihad tối 19/4, Erling Haaland không lao vào ăn mừng cuồng nhiệt. Tiền đạo người Na Uy bước đi với nụ cười nửa miệng, đôi chân đầy dấu vết va chạm và cơ thể phủ những vết xước. Một buổi chiều bầm dập, nhưng là chiến thắng mà anh cùng Manchester City chờ đợi.

Manchester City đánh bại Arsenal 2-1 trong trận cầu mang ý nghĩa như chung kết sớm của mùa giải. Kết quả này giúp thầy trò Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đối thủ còn 3 điểm, đồng thời vẫn đá ít hơn một trận. Cuộc đua vô địch Premier League vốn tưởng ngã ngũ nay lại bùng cháy dữ dội.

Và ở tâm điểm của màn thư hùng ấy vẫn là Haaland.

Trận chiến mang tên Gabriel

Không chỉ cạnh tranh tỷ số, trận đấu còn là màn đấu sức giữa Haaland và trung vệ Gabriel Magalhaes. Một người đại diện cho hỏa lực đáng sợ nhất Premier League, người kia là thủ lĩnh hàng thủ Arsenal.

90 phút tại Etihad là chuỗi va đập liên tục. Gabriel theo sát Haaland ở mọi điểm nóng, dùng sức mạnh để hạn chế khoảng trống. Đáp lại, chân sút người Na Uy chấp nhận va chạm, làm tường, không chiến và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Sau trận, Haaland khoe những vết trầy xước trên người và nói đầy ẩn ý: “Rất nhiều vết cào. Đôi khi bạn gái tôi không vui vì nhìn nó hơi kỳ. Nhưng đó là thực tế. Đây là Premier League bây giờ. Ở đây giống như đấu vật khắp nơi”.

Phát biểu ấy phản ánh đúng bản chất trận đấu. Arsenal đến Etihad với quyết tâm kéo City vào cuộc chiến thể lực. Nhưng lần này, Haaland không bị cuốn vào cái bẫy cảm xúc.

Anh thắng 75% số pha không chiến, trong khi Gabriel thua 3 trong 5 tình huống tranh chấp bóng bổng. Cuộc đối đầu cá nhân từng nhiều lần nghiêng về phía trung vệ người Brazil, nhưng lần này cán cân đổi chiều.

Cuối trận, Gabriel còn có pha tì đầu vào Haaland trong lúc nóng nảy. Cả hai nhận thẻ vàng. Với City, đó là dấu hiệu Arsenal đã mất bình tĩnh.

Haaland ngửi thấy thời cơ

Đáng chú ý hơn cả là trạng thái của Haaland. Sau giai đoạn đầu năm chật vật vì thể lực và phong độ, tiền đạo 25 tuổi đang trở lại đúng lúc.

Anh tiết lộ đội tuyển Na Uy cho phép nghỉ ngơi sau thời gian phải chơi 50 trận từ đầu mùa. Haaland cũng sang Barcelona gặp bác sĩ Ramon Cugat để xử lý vấn đề thể trạng.

“Tôi vui vì họ nói hãy thư giãn, sửa chữa cơ thể một chút rồi trở lại để tấn công”, anh nói.

Cụm từ “trở lại để tấn công” mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là chuyện cơ thể, đó còn là tuyên ngôn cho chặng nước rút của Manchester City.

Pep Guardiola hiểu rõ giá trị của một Haaland khỏe mạnh. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, City luôn cần một mũi nhọn biết kết liễu đối thủ. Những mùa trước là Sergio Aguero, rồi Julian Alvarez hỗ trợ. Còn lúc này, đó phải là Haaland.

Tiền đạo người Na Uy cũng nhắc tới bản lĩnh của tập thể đã quen vô địch.

“Sau trận gặp West Ham, mọi người nói mọi thứ đã hết. Nhưng vài người trong chúng tôi từng ở hoàn cảnh này trước đây. Khi mới đến CLB, tôi học được nhiều từ John Stones, Ederson, Riyad Mahrez, cách họ cư xử ở thời khắc quyết định”, Haaland chia sẻ.

Thông điệp rất rõ ràng: Manchester City không hoảng loạn vì bị dẫn điểm. Họ hiểu cách thắng các cuộc đua đường dài.

Haaland còn dành lời tôn trọng cho Arsenal khi gọi đối thủ là đội hay nhất mùa này. Nhưng anh cũng nhắc khéo rằng “những mùa trước họ đã hụt bước”.

Đó không đơn thuần là nhận xét. Đó là đòn tâm lý.

Arsenal vẫn dẫn đầu, nhưng khoảng cách từng lên tới 9 điểm giờ chỉ còn 3. City còn một trận chưa đấu. Nếu thắng tiếp, nhà đương kim vô địch sẽ vượt lên bằng hiệu số hoặc điểm số tùy cục diện vòng tới.

Haaland hiểu điều đó hơn ai hết. Anh không cần nói quá nhiều. Những vết xước trên cơ thể, nụ cười sau trận và thông điệp nhắm tới Arsenal đã đủ nói lên tất cả.

Manchester City đã sống lại. Và khi Haaland ngửi thấy mùi máu, Premier League thường đổi chủ rất nhanh.