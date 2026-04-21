Barca mở mỏ vàng mới từ áo đấu cũ

Barcelona ra mắt kênh bán lại đồ lưu niệm chính thức, biến thị trường hàng cũ trị giá hàng tỷ euro thành nguồn thu mới cho CLB.

aaaaaa

Barcelona tiếp tục tìm kiếm nguồn tiền mới trong giai đoạn tái thiết tài chính. Đội bóng xứ Catalonia vừa công bố kênh kinh doanh đồ lưu niệm second-hand chính thức đầu tiên, tập trung vào áo đấu cũ và các sản phẩm mang dấu ấn lịch sử của CLB.

Dự án được triển khai thông qua Barça Licensing & Merchandising (BLM), đơn vị quản lý hoạt động thương mại của Barcelona, sau thỏa thuận chiến lược với Drelife.

Trong nhiều năm, thị trường mua bán áo đấu cũ của Barcelona phát triển mạnh trên các nền tảng tự do. Những mẫu áo gắn với các giai đoạn thành công của đội bóng, đặc biệt các mùa giải có Lionel Messi, Ronaldinho hay Andrés Iniesta, luôn được săn tìm với giá cao.

Tuy nhiên, CLB gần như đứng ngoài cuộc chơi. Các giao dịch diễn ra tự phát, không được xác thực nguồn gốc và Barcelona cũng không thu về bất kỳ khoản lợi nhuận nào.

Bây giờ, điều đó thay đổi.

Với nền tảng mới, Barca sẽ trực tiếp tham gia thị trường bán lại sản phẩm cũ, cung cấp chứng nhận chính hãng, kiểm định chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh hàng giả và sản phẩm không rõ xuất xứ tràn lan trên thị trường đồ sưu tầm thể thao.

Không chỉ bán hàng, Barcelona còn nhắm tới giá trị lớn hơn: dữ liệu người dùng.

Thông qua kênh thương mại này, CLB có thể nắm được xu hướng mua sắm, nhu cầu của giới sưu tầm, sức hút của từng mẫu áo theo thời kỳ và hành vi tiêu dùng của người hâm mộ toàn cầu. Với bóng đá hiện đại, dữ liệu ấy có giá trị không kém doanh thu trực tiếp.

Barça Innovation Hub cũng đã đầu tư vào Drelife, qua đó đưa startup này trở thành công ty thứ 15 trong hệ sinh thái công nghệ của đội bóng.

Barcelona cho biết thị trường đồ thể thao cũ toàn cầu đang tăng trưởng ở mức hai con số mỗi năm và tạo ra doanh thu hàng tỷ euro. Dù vậy, phần lớn CLB lớn trên thế giới vẫn chưa khai thác trực tiếp mảng kinh doanh này.

Điều đó giúp Barca trở thành một trong những đội bóng tiên phong biến thị trường second-hand thành nguồn thu chính thức.

Trong vài năm gần đây, Barcelona liên tục xoay xở tài chính bằng nhiều giải pháp: cắt giảm quỹ lương, bán tài sản thương mại, tái cơ cấu nợ và mở rộng các mảng doanh thu mới. Việc đưa áo đấu cũ vào hệ sinh thái bán lẻ là bước đi tiếp theo trong chiến lược ấy.

Đây không chỉ là câu chuyện bán vài chiếc áo cũ. Barca đang cố biến ký ức của người hâm mộ thành dòng tiền mới.

Trong thời đại mọi giá trị đều có thể thương mại hóa, Barcelona một lần nữa cho thấy họ không bỏ sót bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.