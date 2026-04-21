Rashford hứng đòn chỉ trích khi chơi cho Barca

Huyền thoại Manchester United gây chú ý khi cho rằng Marcus Rashford chưa xứng đáng khoác áo Barcelona, dù thừa nhận tiền đạo người Anh đã chơi tốt mùa này.

Tương lai của Marcus Rashford tại FC Barcelona tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi đội bóng xứ Catalonia chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng hè. Dù có mùa giải khá ấn tượng về mặt thống kê và nhiều lần tạo dấu ấn chuyên môn, chân sút người Anh vẫn chưa chắc được giữ lại lâu dài. Barcelona được cho là đang cân nhắc kỹ về tài chính, đồng thời xem xét những phương án khác phù hợp hơn.

Giữa lúc đó, Teddy Sheringham bất ngờ đưa ra nhận định thẳng thắn về người đàn em từng khoác áo Manchester United. Phát biểu với truyền thông Anh, cựu danh thủ này nói: “Rashford đến Barcelona là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Nhưng theo tôi, cậu ấy không xứng đáng với cơ hội đó”.

Nhận xét của Sheringham nhanh chóng gây tranh luận, bởi Rashford đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau quãng thời gian sa sút tại Old Trafford. Theo cựu tiền đạo tuyển Anh, Rashford chỉ thực sự thay đổi khi rời Manchester United. Ông nói thêm: “Cậu ấy đến đó và thay đổi tư duy. Đó là điều tích cực”.

Dù chỉ trích khá nặng nề, Sheringham vẫn thừa nhận Rashford đã thể hiện tốt trong màu áo Barcelona. Ông đặc biệt nhắc tới màn trình diễn trước Newcastle United tại UEFA Champions League.

“Rashford đã có mùa giải rất tốt. Ngay từ đầu mùa, cậu ấy đã khiến sân vận động bùng nổ”, Sheringham đánh giá.

Rashford gây thất vọng ở MU.

Khi được hỏi liệu Barcelona có nên mua đứt Rashford vào mùa hè này hay không, cựu danh thủ 59 tuổi tỏ ra khá rõ ràng. “Cậu ấy đang chơi ở đẳng cấp cao. Nếu tiếp tục như vậy, nhiều khả năng đó sẽ là nơi cậu ấy gắn bó”, Sheringham nói.

Rashford gia nhập Barcelona sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại Manchester United. Việc chuyển sang Tây Ban Nha được xem là cơ hội để tiền đạo sinh năm 1997 làm mới sự nghiệp.

Hiện Barcelona vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ban lãnh đạo CLB phải tính toán giữa hiệu quả chuyên môn mà Rashford mang lại và bài toán tài chính vốn luôn đè nặng trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, phía Manchester United được cho là không muốn tiếp tục một thỏa thuận cho mượn khác ở mùa tới. Điều đó khiến mùa hè 2026 nhiều khả năng trở thành thời điểm quyết định với tương lai của Rashford.