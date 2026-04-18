Carrick mở cửa cho Rashford trở lại MU

HLV Michael Carrick xác nhận chưa có quyết định cuối cùng về tương lai Marcus Rashford, qua đó để ngỏ khả năng tiền đạo này trở lại Manchester United.

Michael Carrick lần đầu lên tiếng rõ ràng về tương lai của Marcus Rashford và phát biểu của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ Manchester United.

Rashford hiện thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn một mùa sau khi không còn giữ vai trò quan trọng tại Old Trafford. Đội bóng Tây Ban Nha có quyền mua đứt tiền đạo người Anh với mức phí 30 triệu euro trước ngày 15/6.

Tuy nhiên, Carrick cho biết mọi chuyện vẫn chưa được chốt lại.

“Vẫn còn những quyết định cần được đưa ra và Marcus nằm trong số đó. Nhưng lúc này chưa có gì được quyết định. Rồi sẽ có thời điểm thích hợp để xử lý”, chiến lược gia người Anh chia sẻ.

Phát biểu này đồng nghĩa cánh cửa trở lại Manchester United của Rashford vẫn chưa khép lại. Tiền đạo 28 tuổi còn hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Old Trafford và chưa từng tuyên bố muốn rời CLB vĩnh viễn.

Rashford trưởng thành từ học viện Manchester United, từng là biểu tượng mới của đội bóng và hiện đứng thứ 15 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB. Tuy nhiên, phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến anh đánh mất vị trí, trước khi chuyển sang Barcelona để tìm cơ hội mới.

Carrick là người hiểu Rashford hơn nhiều HLV khác. Ông từng là đồng đội, trợ lý và HLV tạm quyền của chân sút này trong giai đoạn chuyển giao sau khi Ole Gunnar Solskjær rời ghế nóng năm 2021.

Chính vì vậy, phát biểu của Carrick được xem là tín hiệu tích cực với Rashford. Trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị bước vào kỳ tái thiết mới, khả năng giữ lại một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo luôn là phương án được cân nhắc.

Dù vậy, bài toán tài chính cũng là yếu tố quan trọng. Đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe đang muốn tinh gọn quỹ lương. Nếu Casemiro rời đội vào mùa hè này, Rashford sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại CLB.

Carrick nhấn mạnh ông muốn làm việc với tất cả cầu thủ còn thuộc biên chế Manchester United và cố gắng phát huy tối đa năng lực của họ. Điều đó cho thấy Rashford vẫn nằm trong tính toán, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Tương lai của tiền đạo người Anh vì thế vẫn bỏ ngỏ. Barcelona có quyền mua đứt, Manchester United chưa đưa ra quyết định cuối cùng, còn Rashford vẫn còn hợp đồng dài hạn.

Trong một mùa hè hứa hẹn nhiều biến động tại Old Trafford, Rashford có thể trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất.