Palmer bị gạch tên, Chelsea dậy sóng

Cole Palmer bị loại khỏi đội hình xuất phát trước Brighton giữa tin đồn mâu thuẫn với HLV Liam Rosenior, làm lộ thêm những rạn nứt tại Chelsea.

Chelsea bước vào trận gặp Brighton & Hove Albion thuộc vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4 trong bầu không khí căng thẳng khi Cole Palmer bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát. Với một cầu thủ được xem là gương mặt lớn nhất hàng công Chelsea mùa này, quyết định ấy lập tức tạo ra nhiều đồn đoán.

Và theo các nguồn tin thân cận với CLB, nguyên nhân không chỉ nằm ở phong độ. Palmer được cho là đã tranh luận gay gắt với HLV Liam Rosenior trong buổi tập gần đây.

Tiền vệ người Anh đặt câu hỏi về cách tiếp cận chiến thuật, đồng thời nói với đồng đội rằng hệ thống hiện tại “quá an toàn” và “làm nghẹt các cầu thủ tấn công”. Những phát biểu như vậy rõ ràng không dễ được chấp nhận trong giai đoạn nhạy cảm.

Rosenior hiện chịu áp lực lớn vì thành tích thiếu ổn định của Chelsea. Trong bối cảnh đó, việc loại Palmer khỏi đội hình chính được xem như thông điệp cứng rắn từ HLV trưởng: không ai đứng trên tập thể.

Nếu thông tin trên chính xác, câu chuyện đáng lo hơn không nằm ở việc Palmer dự bị, mà ở bầu không khí bên trong phòng thay đồ. Nguồn tin nội bộ cho rằng sự khó chịu đang tăng lên khi nhiều cầu thủ thất vọng vì chiến thuật thay đổi liên tục và thiếu tự do trong tấn công.

Chelsea mùa này thường xuyên chuyển trạng thái giữa nhiều cách chơi khác nhau, nhưng hiếm khi tạo được cảm giác ổn định. Đó là lý do đội bóng thành London sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng vẫn chơi thiếu bản sắc trong nhiều trận đấu.

Palmer có thể sa sút phong độ thời gian gần đây, nhưng anh vẫn là một trong số ít cầu thủ tạo ra khác biệt ở khu vực cuối sân. Khi người như Palmer công khai nghi ngờ hệ thống, đó thường không còn là chuyện cá nhân. Nó phản ánh vấn đề sâu hơn của tập thể.

Chelsea những năm gần đây liên tục thay đổi HLV, thay đổi định hướng và thay đổi cách xây đội. Sự thiếu kiên định ấy khiến phòng thay đồ luôn ở trạng thái mong manh. Chỉ cần kết quả xấu xuất hiện, mâu thuẫn dễ bùng lên.

Về lý thuyết, Rosenior có quyền loại bất kỳ ai nếu tin điều đó tốt cho đội bóng. Kỷ luật luôn là nền tảng quan trọng của một CLB lớn. Nhưng thực tế tại Chelsea lúc này khác hẳn lý thuyết.

Palmer không chỉ là một cầu thủ quan trọng, anh còn là biểu tượng cho hy vọng tấn công của đội bóng. Gạch tên cầu thủ như vậy trong trận đấu quan trọng đồng nghĩa HLV đang đặt cược rất lớn vào quyết định của mình.

Nếu Chelsea thắng và chơi tốt, Rosenior sẽ được xem là người đủ cứng rắn để kiểm soát phòng thay đồ. Nhưng nếu Chelsea tiếp tục gây thất vọng, quyết định này có thể phản tác dụng. Khi đó, câu hỏi sẽ chuyển từ “Palmer sai hay đúng” sang “Rosenior còn kiểm soát được đội bóng hay không”.

Bóng đá đỉnh cao luôn có tranh luận giữa cầu thủ và HLV. Điều quan trọng không phải tranh luận có xảy ra hay không, mà là cách CLB xử lý nó.

Với Chelsea, mọi chuyện lúc này cho thấy đội bóng chưa tìm được sự cân bằng cần thiết giữa quyền lực huấn luyện viên và tiếng nói từ những cầu thủ lớn. Và khi nội bộ bắt đầu ồn ào, khủng hoảng chuyên môn thường đến rất nhanh.