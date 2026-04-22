Vấn nạn 'lộ bài' vẫn tiếp diễn ở Chelsea

Chelsea sa sút nghiêm trọng trong cuộc đua Premier League không chỉ đơn thuần do phong độ kém cỏi mà còn liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin.

Bài đăng được cho là của thợ cắt tóc cho Cucurella trên X, hiện tại tài khoản này đã bị xoá.

Rạng sáng 22/4, Chelsea tiếp tục trải qua một ngày đáng quên khi thua Brighton & Hove Albion 0-3 ở vòng 34 Premier League, nhưng rắc rối của họ bắt đầu từ trước giờ bóng lăn.

Thông tin vắng mặt của Cole Palmer và Joao Pedro bị tiết lộ sớm trên mạng xã hội từ tài khoản được cho là của thợ cắt tóc của Marc Cucurella.

Trước giờ bóng lăn, mạng xã hội X xuất hiện bài viết với dòng trạng thái: "Palmer và Joao Pedro đều chấn thương. Đây là tin độc quyền của các bạn", kèm hình ảnh Cucurella đang làm tóc.

Điều trùng hợp là khi trận đấu bắt đầu, thông tin từ bài đăng trên được xác nhận khi Palmer và Joao Pedro đều không có tên trong danh sách thi đấu.

Chelsea cũng không xa lạ với các vụ rò rỉ nội bộ. Ở hai trận gặp Paris Saint-Germain tại Champions League hồi tháng 3, đội hình của họ từng bị tiết lộ. Khi ấy, HLV Liam Rosenior xác nhận CLB đã biết được cá nhân đứng sau việc rò rỉ đội hình xuất phát.

Nhưng lần này, sự cố diễn ra công khai hơn nhiều và càng làm lộ bức tranh hỗn loạn tại Stamford Bridge.

Với Chelsea, tổn thất lớn nhất là Palmer. Tiền vệ 23 tuổi gặp vấn đề gân kheo và thậm chí không cùng đội di chuyển tới sân khách. Đây là cú đánh mạnh vào tham vọng giành vé Champions League của đội bóng thành London, bởi Palmer là nguồn sáng tạo quan trọng nhất trên hàng công mùa này.

Chelsea thi đấu bế tắc và bị Brighton đánh bại 3 bàn không gỡ. Thất bại này khiến họ rơi xuống vị trí thứ bảy, tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League trong bối cảnh chỉ còn 4 vòng nữa là Premier League hạ màn.

Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

