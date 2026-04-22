Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vấn nạn 'lộ bài' vẫn tiếp diễn ở Chelsea

  • Thứ tư, 22/4/2026 12:54 (GMT+7)
Chelsea sa sút nghiêm trọng trong cuộc đua Premier League không chỉ đơn thuần do phong độ kém cỏi mà còn liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin.

Chelsea anh 1

Bài đăng được cho là của thợ cắt tóc cho Cucurella trên X, hiện tại tài khoản này đã bị xoá.

Rạng sáng 22/4, Chelsea tiếp tục trải qua một ngày đáng quên khi thua Brighton & Hove Albion 0-3 ở vòng 34 Premier League, nhưng rắc rối của họ bắt đầu từ trước giờ bóng lăn.

Thông tin vắng mặt của Cole Palmer và Joao Pedro bị tiết lộ sớm trên mạng xã hội từ tài khoản được cho là của thợ cắt tóc của Marc Cucurella.

Trước giờ bóng lăn, mạng xã hội X xuất hiện bài viết với dòng trạng thái: "Palmer và Joao Pedro đều chấn thương. Đây là tin độc quyền của các bạn", kèm hình ảnh Cucurella đang làm tóc.

Điều trùng hợp là khi trận đấu bắt đầu, thông tin từ bài đăng trên được xác nhận khi Palmer và Joao Pedro đều không có tên trong danh sách thi đấu.

Chelsea cũng không xa lạ với các vụ rò rỉ nội bộ. Ở hai trận gặp Paris Saint-Germain tại Champions League hồi tháng 3, đội hình của họ từng bị tiết lộ. Khi ấy, HLV Liam Rosenior xác nhận CLB đã biết được cá nhân đứng sau việc rò rỉ đội hình xuất phát.

Nhưng lần này, sự cố diễn ra công khai hơn nhiều và càng làm lộ bức tranh hỗn loạn tại Stamford Bridge.

Với Chelsea, tổn thất lớn nhất là Palmer. Tiền vệ 23 tuổi gặp vấn đề gân kheo và thậm chí không cùng đội di chuyển tới sân khách. Đây là cú đánh mạnh vào tham vọng giành vé Champions League của đội bóng thành London, bởi Palmer là nguồn sáng tạo quan trọng nhất trên hàng công mùa này.

Chelsea thi đấu bế tắc và bị Brighton đánh bại 3 bàn không gỡ. Thất bại này khiến họ rơi xuống vị trí thứ bảy, tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League trong bối cảnh chỉ còn 4 vòng nữa là Premier League hạ màn.

Đào Trần

Chelsea Joao Pedro Brighton Liam Rosenior Marc Cucurella Cole Palmer

    Đọc tiếp

    Pha xu ly khien Sanchez thanh tro cuoi hinh anh

    Pha xử lý khiến Sanchez thành trò cười

    59 phút trước 12:51 22/4/2026

    0

    Rạng sáng 22/4, Robert Sanchez gây thất vọng với sai lầm khó tin trong ngày Chelsea thua trắng Brighton và xa dần suất dự Champions League.

    Dan HLV duoc san don he toi hinh anh

    Dàn HLV được săn đón hè tới

    3 giờ trước 10:45 22/4/2026

    0

    Xabi Alonso, Filipe Luis hay Didier Deschamps là những chiến lược gia tạo được sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng hè tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý