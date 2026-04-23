Garnacho bị các cầu thủ Chelsea 'hỏi tội'

Alejandro Garnacho được cho là bị đồng đội chỉ trích gay gắt khi Chelsea thua MU 0-1 hôm 19/4.

Garnacho bị cả đồng đội quay lưng ở Chelsea.

Garnacho được tung vào sân từ sớm để thay thế Estevao chấn thương ở Old Trafford. Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ 21 tuổi gây thất vọng lớn. Anh lép vế trong các pha tranh chấp với Bruno Fernandes, gián tiếp dẫn đến tình huống để Matheus Cunha ghi bàn quyết định.

Không chỉ vậy, Garnacho còn gặp nhiều khó khăn trước Diogo Dalot, liên tục để mất bóng và bị chính CĐV đội khách la ó. Theo nguồn tin nội bộ, một số cầu thủ Chelsea nổi nóng với Garnacho trong giờ nghỉ giữa hiệp vì thái độ và phong độ thiếu thuyết phục.

Thực tế, các ống kính truyền hình sớm bắt gặp cảnh Garnacho bị Cole Palmer và nhiều đồng đội quát tháo ngay trên sân. Đó là khoảnh khắc Garncho bị Fernandes vượt qua và khiến Chelsea thủng lưới.

Garnacho mất bóng tới 15 lần cả trận, phản ánh rõ sự thiếu hiệu quả. Kể từ khi gia nhập Chelsea với giá 40 triệu bảng, tuyển thủ Argentina chưa đáp ứng kỳ vọng. Ban lãnh đạo đội bóng được cho là cân nhắc khả năng thanh lý anh ngay trong mùa hè tới.

Đáng chú ý, Garnacho từng gây tranh cãi trong giai đoạn cuối khoác áo MU khi công khai bất mãn với HLV Ruben Amorim và có những hành động bị cho là thiếu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Garnacho mới ghi 8 bàn sau 40 lần ra sân và mất suất đá chính trong 6 trận gần nhất. Với những gì diễn ra, Garnacho nguy cơ bị Chelsea bán đứt trong hè 2026.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD