Một cái tên bất ngờ chen ngang Carrick tại MU

Manchester United bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình tìm kiếm HLV trưởng chính thức. Trong khi Michael Carrick vẫn là ứng viên sáng giá, cái tên Andoni Iraola đang nổi lên như đối trọng thực sự.

Telegraph cho biết ban lãnh đạo MU chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng. Dù Carrick được kỳ vọng sẽ được bổ nhiệm nếu đội bóng giành vé dự Champions League, CLB vẫn kiên định với kế hoạch đánh giá toàn diện và làm việc với nhiều ứng viên.

Carrick ghi điểm mạnh kể từ khi tiếp quản đội bóng sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu năm. Dưới sự dẫn dắt của ông, MU thắng 9 trong 13 trận Premier League, từ vị trí thứ 7 vươn lên nhóm cạnh tranh top 4. Thành tích này giúp ông nhận được sự ủng hộ lớn từ nội bộ lẫn người hâm mộ.

Tuy nhiên, MU không muốn lặp lại sai lầm năm 2019, khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm chính thức quá sớm sau giai đoạn tạm quyền ấn tượng. Lần này, đội chủ sân Old Trafford muốn đảm bảo lựa chọn dựa trên một quy trình rõ ràng và khách quan.

Trong bối cảnh đó, Iraola trở thành phương án đáng chú ý. HLV người Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh với công việc tại AFC Bournemouth, đặc biệt ở cách tổ chức lối chơi tấn công và khả năng phát triển cầu thủ. Giới chuyên môn đánh giá ông phù hợp với định hướng xây dựng lâu dài mà MU đang theo đuổi.

Iraola quyết định rời Bournemouth vào cuối mùa giải sau khi từ chối gia hạn hợp đồng. Ông đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB tại Premier League, trong đó có Crystal Palace. Ngoài ra, Chelsea cũng đưa ông vào danh sách theo dõi cùng các HLV như Marco Silva hay Xabi Alonso.

Dù từng xuất hiện tin đồn Iraola muốn trở lại Tây Ban Nha dẫn dắt Athletic Bilbao, khả năng này không cao khi đội bóng xứ Basque đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Edin Terzic.

Về phía MU, tiêu chí lựa chọn HLV trưởng ưu tiên kinh nghiệm tại Premier League. Một số phương án tiềm năng như Thomas Tuchel hay Luis Enrique đều không khả thi vì những ràng buộc hợp đồng. Trong khi đó, Roberto De Zerbi đã gia nhập Tottenham Hotspur, còn Mauricio Pochettino chưa thể rời đội tuyển Mỹ trước World Cup.

Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào thành tích của MU trong những vòng đấu còn lại. Nếu giành vé dự Champions League, vị thế của Carrick sẽ càng được củng cố. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn muốn đảm bảo họ không bỏ lỡ những lựa chọn tiềm năng khác.

Tuần trước, Carrick có cuộc gặp không chính thức với đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe tại trung tâm Carrington. Dù vậy, HLV người Anh tỏ ra điềm tĩnh trước tương lai của mình: “Mọi thứ sẽ rõ ràng khi đến lúc”.